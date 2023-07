Project-K का टीजर देख खुशी से उछल पड़े अमिताभ बच्चन, ट्विटर पर ऐसे जाहिर की अपनी खुशी

Kalki 2898AD : बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन 80 साल की उम्र में भी एक के बाद एक फिल्में कर रहे हैं, वो जल्द ही ‘प्रोजेक्ट के’ में अहम किरदार निभाते आएंगे. फिल्मों के साथ “बिग बी” को सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव देखा जाता है. हाल ही में ‘प्रोजेक्ट के’ की पहली झलक सामने आने के बाद अमिताभ बच्चन ने अपनी खुशी जाहिर की. ट्विटर पर अमिताभ ने ‘प्रोजेक्ट के’ के टीजर पर रिप्लाई करते हुए महानायक ने कहा, ‘होहो… कितने सम्मान और सौभाग्य की बात है, ऐसी दिग्गज टीम का हिस्सा होना जो हमारे सिनेमा जगत के दिग्गज लोग हैं. प्रोजेक्ट के अब Kalki 2898AD है’. अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कई लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘प्रोजेक्ट K’ का फर्स्ट लुक जारी करते हुए मेकर्स ने इसके टाइटल का भी ऐलान कर दिया. ‘प्रोजेक्ट K’ को अब Kalki 2898 AD के नाम से जाना जाएगा. प्रोजेक्ट की स्टारकास्ट की बात करें तो फिल्म में दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन जैसे बड़े दिग्गज स्टार है. 20 जुलाई को इवेंट में मेकर्स ने फिल्म के टाइटल और टीजर जारी किया. फिल्म की पहली झलक में अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और प्रभास भविष्य की दुनिया में फंसे हुए हैं और अंधेरी ताकतों से लड़ रहे हैं. Kalki 2898 AD अगले साल 2024 में रिलीज होगी.