Amitabh Bachchan looks like rockstar in latest photo or some time Michael Jackson what he want to do- बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट में उस समय को याद किया जब उन्होंने रॉक हेड बैंगर बनने का असफल प्रयास किया. माइकल जैक्सन की नकल में फेल होने के बाद अमिताभ बच्चन रॉकस्टार के रूप में भी असफल रहे.

शेयर तस्वीर में महानायक हाथ में माइक लिए हुए नजर आ रहे हैं, इसमें वह चमकिले चश्मा भी पहन रखा है.

उन्होंने इसे कैप्शन देते हुए लिखा, “एम जे की नकल में फेल होने के बाद, उन्होंने मुझसे पूछा कि हालिया कब फेल हुए. रॉक हेड बैंगर बना और इसका परिणाम भी असफल रहा. कृपया अप्रूव करें.”

महानायक ने अपने हालिया पोस्ट में पॉप किंग माइकल जैक्सन की नकल करने की कोशिश की.

उन्होंने इसे कैप्शन देते हुए लिखा, “जब मनमोहन देसाई ने सोचा कि मैं फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में एमजे की नकल कर सकता हूं. इसमें मैं पूरी तरह विफल रहा.”

शेयर की गई तस्वीर में महानायक काले रंग की लेदर जैकेट और लेदर पैंट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं. तस्वीर में अभिनेता काफी हद तक जैक्सन के कपड़े पहनने के स्टाइल की नकल की है.