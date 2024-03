Video : Amitabh Bachchan ने मिस कर दिया Rihanna का लाइव शो, प्री-वेडिंग के लिए बेटी श्वेता संग तीसरे दिन हुए रवाना

Anant Ambani Radhika Merchant Pre-Wedding : बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां इन दिनों गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री-वेडिंग पार्टी सेलिब्रेट कर रही हैं. 1 मार्च से शुरू हुए इस सेलिब्रेशन का आज (3 मार्च) आखिरी दिन है, जिसके लिए बॉलीवुड के शंहशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) भी अपनी बेटी संग रावाना हो गए हैं. प्री-वेडिंग के पहले दिन हॉलीवुड सिंगर रिहाना की लाइफ परफॉर्मेंस ने रात को यादगार बनाया और दूसरे दिन बॉलीवुड स्टार्स सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की तिकड़ी ने स्टेज संभाला. हालांकि दो दिनों का प्रोग्राम मिस करने के बाद अब अमिताभ बच्चन बेटी श्वेता नंदा (Amitabh Bachchan daughter Shweta) संग अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में पहुंचने वाले हैं. एयरपोर्ट से उनका एक वीडियो भी सामने आया.

हालांकि अमिताभ बच्चन के अलावा कई और बॉलीवुड सेलेब्स हैं, जिनके आज जामनगर पहुंचने की उम्मीद हैं. वहीं प्रियंका चोपड़ा समेत कई ऐसे सितारे भी थे, जिन्होंने प्री-वेडिंग से दूरी बनाकर रखी. कहा जा रहा है कि जुलाई में अनंत-राधिका की शादी में ये स्टार्स मौजूद रह सकते हैं. अमिताभ बच्चन और अंबानी परिवार के बीच गहरा संबंध है. मुकेश अंबानी की ज्यादातर आयोजनों में अमिताभ बच्चन अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं. इससे पहले ईशा की शादी में भी अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ शामिल हुए थे, उस समय उन्होंने मेहमानों के लिए खाना भी परोसा था. सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन का खाना परोसते हुए वीडियो आज भी वायरल होता रहता है.

#WATCH | Mumbai: Actor Amitabh Bachchan along with daughter Shweta Bachchan Nanda leaves for Jamnagar, Gujarat to attend the pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/FHdRomw7Cs

— ANI (@ANI) March 3, 2024