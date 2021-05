Amitabh Bachchan 31 Crore House Know The Luxury About Duplex: बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) मुंबई में कई खूबसूरत बंगलों के मालिक हैं, हालांकि एक्टर अभी भी नए घर खरीद रहें हैं और अब इस लिस्ट में उन्होंने एक नई खूबसूरत प्रॉपर्टी एड की है जिसकी कीमत 31 करोड़ बताई जा रही है और साथ ही इसमें कई सारी सुख सुविधाएं है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. Also Read - KBC 13 Announcement: अमिताभ बच्‍चन लेकर आ रहे हैं केबीसी का 13वां सीजन, जानें कब से शुरु होगा रजिस्ट्रेशन

महानायक अमिताभ (Amitabh Bachchan) ने दिसंबर 2020 में प्रॉपर्टी ये खरीदी थी लेकिन इसे अप्रैल 2021 में रजिस्‍टर कराया गया है, इसके लिए उन्‍होंने 62 लाख रुपये की स्‍टांप ड्यूटी का भुगतान किया है. इसका लक्ज़री अपार्टमेंट का साइज 5184 वर्गफुट है. अमिताभ (Amitabh Bachchan) का ये नया घर मुंबई के अंधेरी में एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अटलांटिस में 31 करोड़ रुपये में एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट है.



बात करें बिग बी के नए आशियाने की तो उन्हें एक दो नहीं बल्कि 6 कार पार्किंग मिली है, ये डुप्लेक्स फ्लैट 27वीं मंजिल पर है. अब अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इस डुप्लेक्स के चलते बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी के पड़ोसी बन गए हैं. सनी ने 28 मार्च को 16 करोड़ रुपये का एक फ्लैट खरीदा है. वहीं डायरेक्टर आनंद एल राय ने भी 25.3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है.

फिलहाल अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन को लेकर चर्चा में हैं. जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरु हो चुका है. जल्द ही शो के टेलीकास्ट होने की जानकारी दर्शकों के साथ शेयर की जाएगी. इसके अलावा वो फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर काफी चर्चा में हैं.