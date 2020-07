मुंबई के नानावती अस्पताल में अमिताभ बच्चन कोरोना का इलाज करवा रहे हैं. बिग बी कोरोना आइसोलेशन वार्ड से भी सोशल मीडिया से अपने फैंस को अपडेट कर रहे हैं. अब अमिताभ ने एक बार फिर ब्लॉग लिखा है. इस ब्लॉग में उनका गुस्सा देखने लायक है. ये गुस्सा ये नाराज़गी हो भी क्यों ना. आप सोशल मीडिया पर सेलेब्रेटीज को फॉलो करते हैं. ट्रोल करते हैं लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि आपको किसी के बारे में कुछ भी कहने का लाइसेंस मिल गया है. या बदतमीजी करने का अधिकार. क्या ये ट्रोल करने वाले एक बार सोचते भी हैं कि इनकी बकवास का दूसरों के ऊपर किस कदर असर पड़ने वाला है. सामने वाला किन परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है. Also Read - इस दिन रिलीज होगी अभिमन्यु सिंह की थ्रिलर फिल्म 'माय क्लाइंट वाइफ', 'दिमाग की होगी अच्छी कसरत'

बच्चन परिवार के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ लोग कहते रहे हैं. अपने मजे के लिए उन्हें मानसिक रूप से परेशान करते रहे. मजाक उड़ाते रहे हैं. कभी ऐश्वर्या-अभिषेक की पेड़ से शादी कराने की बात हो. अभिषेक बच्चन को हिट फिल्में ना दे पाने को लेकर नीचा दिखाने की कोशिश हो. या फिर बोफोर्स मामले में उन्हें ट्रोल करने की. लेकिन बच्चन परिवार से कभी कोई गुस्से भरा रिएक्शन देखने को नहीं मिला. लेकिन अब महानायक के सब्र का बांध टूट गया है.

अब वो इतना गुस्सा हुए कि सीधे-सीधे ब्लॉग में लिख दिया कि मेरी मौत की कामना करने वाले अगर मैंने अपने 90 मिलियन फोलोअर्स को लिख दिया कि ठोक दो साले को, तो सोच तेरा क्या होगा.

सोमवार को जब उनकी बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या बच्चन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. ये खबर सुनकर बिग बी की आंखों में आंसू आ गए. लेकिन जब इसी बीच उन्होंने एक मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था ”I hope you die with this Covid”, इसे पढ़कर वो अपना गुस्सा रोक नहीं पाए. और अपने ब्लॉग में गुस्सा उड़ेल दिया.

महानायक ने लिखा- तुमने इस मैसेज में अपने पिता का नाम नहीं लिखा. क्योंकि तुम जानते भी नहीं होगे तुम्हारे पिता कौन है. दो चीजे हो सकती हैं. या मैं जिंदा रह सकता हूं. या मैं मर सकता हूं. अगर मैं मर गया तो तुम एक सेलेब्रिटी के नाम पर अपनी भड़ास निकालने, निंदा करने का काम आगे नहीं कर पाओगे. अफसोस कि आपके लिखे को नोटिस में लाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि जिस अमिताभ बच्चन पर आपने कटाक्ष किया, तब वो जिंदा नहीं रहेगा.’