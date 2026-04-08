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'सच में? कैसे?' अमिताभ बच्चन ने पोस्ट किए दो शब्द, लोग बोले-हमें कुछ नहीं समझ आया

Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों के अलावा सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चाओं में बने रहते है.

Published date india.com Updated: April 8, 2026 4:19 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
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Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और अपने पोस्ट से लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते है. इस कड़ी में बुधवार को उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक दिलचस्प पोस्ट शेयर किया, जिसने फैंस के बीच चर्चाएं तेज कर दी.

अमिताभ ने अपने पोस्ट में केवल दो शब्द लिखे- “टी 5704 – सच में? कैसे?”.. यह छोटा सा पोस्ट ही ऐसा था कि फैंस तुरंत सोचने और कमेंट करने पर मजबूर हो गए. सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स ने अनुमान लगाने शुरू कर दिया कि इस पोस्ट में अभिनेता क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं.

यूजर्स ने लिए मजे

एक यूजर ने लिखा, ”सर, हम कैसे जान सकते हैं? सवाल क्या है, सिर्फ आपको पता है, तो प्लीज खुद जवाब दें.”

वहीं दूसरे यूजर ने थोड़े हल्के अंदाज में लिखा, ”सच में या कैसे में मत पड़ो! बस पलों का मजा लो.”

अन्य फैंस ने भी प्रतिक्रियाएं दी. किसी ने लिखा कि यह शायद किसी फिल्म की लाइन का कोड है, तो किसी ने अंदाजा लगाया कि यह अमिताभ का किसी खास खबर की और इशारा हो सकता है.

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खुद से सवाल करना

वहीं अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर भी अपने विचार साझा किए, जिसमें उन्होंने जीवन की अनिश्चितताओं और सवालों के जवाब खोजने की प्रक्रिया पर गहराई से लिखा.

ब्लॉग में उन्होंने लिखा, ”एक शांत और विचारशील दिन … अपने आप और अपने परिवेश के साथ … इतनी सारी सोच और बातें भीतर में, खुद से सवाल करना, जवाब पाने की कोशिश करना … लेकिन ज्यादातर उत्तर अस्पष्ट या बहुत कम ही मिलते हैं.”

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‘क्यों’ और ‘कैसे’ के जवाब बीतने में चला जाता है वक्त

अमिताभ ने ब्लॉग में आगे कहा, ”जीवन में निश्चित उत्तर प्राप्त करना मुश्किल होता है. हर दिन, हर पल हमें दुनिया के अद्भुत और जटिल पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन उत्तर हमेशा सुनिश्चित नहीं होते. कई लोगों ने जीवन भर ‘क्यों’ और ‘कैसे’ के सवालों के जवाब खोजने में समय बिताया, लेकिन अंत में भी केवल कुछ शब्दों पर पहुंच पाए जो विचारों का विश्लेषण करते हैं, पर निश्चित उत्तर नहीं दे पाते.”

(इनपुट एजेंसी)

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Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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