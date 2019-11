मुंबई: मेगास्टार अमिताभ बच्चन को बेड रेस्ट करने की सलाह दी गई है. इस दौरान अपने प्रशंसकों और समर्थकों को अपनी हेल्थ अपडेट देने के लिए वह सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं. अमिताभ बच्चन ने कहा है कि उनका शरीर अब उन्हें आराम करने का इशारा दे रहा है. अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वह बिस्तर पर लेटकर टेलीविजन पर फुटबॉल देखते हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि खाली समय में वह लेटे हैं और जल्दी से यह समय गुजर जाए, इसकी कोशिश कर रहे हैं.

T 3544 – … the Fowler , the socks and the Premier League .. all day long .. in recouped state attempt .. 🌺 pic.twitter.com/uruPhDcLkT

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 9, 2019