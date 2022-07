Rashmika Mandanna Film Goodbye: पॉपुलर मूवी मेकर एकता कपूर की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म ‘गुडबाय’ (Goodbye) की शूटिंग पूरी हो चुकी है और शनिवार को इसके रिलीज की तारीख की भी घोषणा कर दी गई. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) स्टारर इस फिल्म से साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रही हैं. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने अपने एक ट्वीट में फिल्म का शूट खत्म होने और रिलीज डेट की जानकारी दी. उन्होंने ‘गुडबाय’ से कई तस्वीरें भी शेयर की हैं जो अब वायरल हो रही हैं.Also Read - दिसंबर में ही मां बन गई थीं 'स्वर्ण घर' की एक्ट्रेस संगीता घोष, मजबूरी में छिपाई बेटी के जन्म की खबर

तरण आदर्श ने बताया, ‘गुडबाय’ में नीना गुप्ता भी मुख्य किरदार में हैं. फिल्म 7 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.’ ‘गुडबया’ अलविदा एकता कपूर द्वारा निर्मित और विकास बहल द्वारा निर्देशित है. ‘गुडबाय’ में अमिताभ बच्चन, रश्मिका मंदाना, साहिल मेहता, शिविन नारंग और पावेल गुलाटी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. फिल्म की शूटिंग अप्रैल में शुरू हुई थी. ‘गुडबाय’ को जीवन की एक स्लाइस ऑफ लाइफ कहानी के रूप में जाना जाता है जो एक अंतिम संस्कार के इर्द-गिर्द घूमती है. Also Read - Vijay Deverakonda ने बताया अपनी सक्सेस का राज, बोले- 'मैं मल्टी-टास्किंग में बेहद खराब, इसलिए...'

AMITABH BACHCHAN – RASHMIKA MANDANNA: ‘GOOD BYE’ ON 7 OCT 2022… #GoodBye – starring #AmitabhBachchan and #RashmikaMandanna – locks the release date: 7 Oct 2022… Costars #NeenaGupta and #PavailGulati with #ElliAvrRam, #SunilGrover and #SahilMehta. pic.twitter.com/qOlXFrTeE7

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 23, 2022