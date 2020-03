Trending News Today 13 March: बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) एक्टिंग के साथ-साथ साहित्य, कहानियां और कविताओं में भी खासा दिलचस्पी रखते हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर बिगबी अपने पोस्ट के ज़रिए हिंदी भाषा में कुछ पंक्तियां साझा करते रहते हैं. इस सदाबहार एक्टर ने आज के ज़माने के हिसाब से ख़ुद को ढाल लिया है और इंटरनेट पर भी ख़ुद को एक्टिव रखने का फैसला किया है. हाल ही में जहां पूरा देश कोरोना वायरस से बचाव में लगा हुआ है वहीं अमिताभ बच्चन ने भी एक कविता के जरिए लोगों से कोरोना का डट कर सामना करने को कहा है.

T 3468 – Concerned about the COVID 19 .. just doodled some lines .. in verse .. please stay safe .. 🙏 pic.twitter.com/80idolmkRZ

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 12, 2020