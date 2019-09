अमिताभ बच्चन ने बुधवार को कहा कि दादा साहेब फाल्के सम्मान के लिये चुने जाने पर आभार व्यक्त करने के लिये उनके पास शब्द नहीं हैं.सिनेमा में 50 साल पूरे कर चुके 76 वर्षीय अभिनेता ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की.

बच्चन ने ट्वीट किया, ‘‘आभार जताने के लिये शब्द कम पड़ रहे हैं… कृतज्ञ हूं मैं, परिपूर्ण, आभार और धन्यवाद… मैं केवल एक विनयपूर्ण, विनम्र अमिताभ बच्चन हूं. बहुत… बहुत आभार.’’

T 3298 – There is a paucity of words searching a response .. for the generosity of words that pour in ..

I am but deeply grateful and most humbled .. my sincerest gratitude ..

कृतज्ञ हूँ मैं , परिपूर्ण , आभार और धन्यवाद … मैं केवल एक विनयपूर्ण , विनम्र अमिताभ बच्चन हूँ pic.twitter.com/ESfV7ms6fZ

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 24 September 2019