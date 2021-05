नई दिल्ली: अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने मंगलवार को भारत में घातक कोरोनावायरस की दूसरी लहर से लड़ रहे कोविड योद्धाओं को सोशल मीडिया पर प्रोत्साहित किया. एक वीडियो में उन्होंने ट्वीट किया, ” बिग बी अपने पिता, दिवंगत कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई एक हिंदी कविता का पाठ कर रहा है. ” कविता एक व्यक्ति को एक युद्ध के दौरान कभी हार न मानने, अपनी पूरी ताकत से लड़ने और बीच में कभी न झुकने या रोकने के लिए प्रोत्साहित करती है. Also Read - Mirzapur के 'मुन्ना भैया' गंगा नदी में तैरती हुई लाशों को देख टूट गए, इन हस्तियों ने भी जताया दुख

कविता का पाठ करने के बाद, बच्चन वीडियो में कहते हैं, “मेरे पिता डॉ हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखे गए ये शब्द एक स्पष्ट आह्वान है, जो हमें कभी हार न मानने की याद दिलाता है. वे उस समय लिखे गए थे जब देश एक अलग संकट और चुनौती का सामना कर रहा था. लेकिन आज भी, वे प्रतिध्वनित करते हैं. मेरा मानना है कि ये शब्द कोविड योद्धाओं की भावना का जश्न मनाते हैं . हमारे फ्रंटलाइन कार्यकर्ता, जो हम सभी जानते हैं, हम सभी के लिए इतना बलिदान कर रहे हैं. यह समय है कि हम उनका समर्थन करें और कोविड के खिलाफ लड़ाई में उनकी मदद करें. यह हमारी लड़ाई है. हम सभी जो भी कर सकते हैं, उसमें योगदान दे. हम सभी को भारत के लिए एकजुट होना चाहिए.”

T 3901 – WE FIGHT .. come together .. WE WILL WIN !!️ pic.twitter.com/KxkYKX8O9f

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 11, 2021