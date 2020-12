मेगास्टार अमिताभ बच्चन अक्सर सोशल मीडिया पर अपने आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा करते हुए नजर आते हैं. ऐसे में वो साल 2021 में अमिताभ ने अपने पोती आराध्या के साथ भी काम किया है. दरअसल एक स्टूडियो में बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या बच्चन के साथ म्यूजिक बनाते नजर आए. Also Read - बिग बी की नातिन Navya Naveli Nanda ने इंस्टा अकाउंट किया पब्लिक, शानदार दिखीं तस्वीरें...

अमिताभ ने आराध्या के साथ वाली एक सेल्फी भी सोशल मीडिया पर साझा की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, "जब पोती और दादा स्टूडियो में माइक के सामने आएं और म्यूजिक बनाएं'. हालांकि, अमिताभ बच्चन ने अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी.

अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की है जिसमें उनका पूरा परिवार नजर आ रहा है और वे काफी व्यस्त दिखाई दे रहे हैं. स्टूडियो से एक तस्वीर साझा करते हुए, अमिताभ बच्चन ने लिखा, “कल सुबह, जश्न शुरू हो रहा है, लेकिन किसलिए, बस एक नए दिन एक और नए साल के लिए, ये कोई बड़ी बात! इससे बेहतर परिवार के साथ म्यूजिक बनाना है.”

