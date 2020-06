मुंबई: अमिताभ बच्चन ने शूजीत सरकार की फिल्म ‘गुलाबो सिताबो’ की लखनऊ में गर्मियों में शूटिंग के दौरान भारी प्रॉस्थेटिक का इस्तेमाल करने के अनुभव को साझा किया है. दिग्गज अभिनेता ने अपने ब्लॉग पर सेट की कुछ तस्वीरें साझा की. उन्होंने लिखा, “एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मैंने जो ड्रेस पहनी है, वह पीछे से खुली है. वह निर्देशक का इनपुट है . यह जानते हुए कि हम लखनऊ में चिलचिलाती गर्मी में काम कर रहे हैं . यूपी की गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड के समय, उन्होंने महसूस किया कि मुझे पसीने के कारण बार-बार कपड़ों को बदलने की आवश्यकता होगी . और अगर बटन आगे न हो तो प्रोस्थेटिक्स और बालों के साथ टॉप का बदलना मुश्किल होगा. ड्रेस या कुर्ता ऊपर से सिर से निकालना पड़ता है, लेकिन पीछे की ओर खुलने के साथ यह आसानी से बिना सिर के ऊपर से निकाले निकल सकता है.” Also Read - कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भूमि पेडनेकर ने किया लोगों से ये अपील, बिग बी, अक्षय ने भी बढ़ाया हाथ

T 3551 – Movin' and groovin' .. 🕺🕺 .. just feel like gettin' up and dancin' ..🤣

“Samjhe hai apne aapko sikandar, koi inhe batao aakhir hai yeh #MadariKaBandar!

Out now: https://t.co/YyWoqyhYhJ

Catch #GiboSiboOnPrime on June 12 for its World Premiere, @primevideoin pic.twitter.com/vRVCZcTiIK

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 3, 2020