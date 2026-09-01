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52 साल की शादी में अमिताभ बच्चन ने पत्नी जया के लिए कभी क्यों नहीं बनाई चाय? KBC 18 में खोला दिलचस्प राज

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी को 52 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े किस्से आज भी लोगों का ध्यान खींचते हैं. हाल ही में KBC 18 में बिग बी ने खुलासा किया कि उन्होंने आज तक अपनी पत्नी जया के लिए एक कप चाय नहीं बनाई है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: September 1, 2026, 4:42 PM IST
52 साल की शादी में अमिताभ बच्चन ने पत्नी जया के लिए कभी क्यों नहीं बनाई चाय? KBC 18 में खोला दिलचस्प राज
  • अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी को 52 साल हो चुके हैं और उनकी जोड़ी आज भी चर्चा में रहती है
  • KBC 18 में बिग बी ने बताया कि उन्होंने आज तक जया के लिए एक कप चाय नहीं बनाई
  • उन्होंने कहा कि वह खुद चाय नहीं पीते और उन्हें चाय बनाना भी नहीं आता, हालांकि अब वह इसे सीख रहे हैं
  • दोनों ने 3 जून 1973 को शादी की थी और ‘जंजीर’, ‘अभिमान’ व ‘शोले’ जैसी फिल्मों में साथ काम किया है

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी को 52 साल बीत चुके हैं, लेकिन दोनों की कहानी आज भी लोगों की दिलचस्पी का हिस्सा बनी हुई है. दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और पर्दे पर भी उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया. हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक खुलासा किया. बिग बी ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी जया बच्चन के लिए आज तक एक कप चाय तक नहीं बनाई है. दरअसल, ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ शो के एक एपिसोड में कंटेस्टेंट पद्मिनी ने अमिताभ बच्चन से पूछा कि क्या उन्होंने कभी अपनी पत्नी जया बच्चन के लिए चाय बनाई है. इस सवाल पर अमिताभ ने कहा कि उन्होंने कभी जया के लिए चाय नहीं बनाई. उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि वह खुद चाय नहीं पीते और उन्हें चाय बनाना भी नहीं आता.

अमिताभ ने कहा, ”देवी जी, देखिए, जो इंसान चाय नहीं पीता है, वो कैसे बनाएगा. हमने अक्सर देखा है कि पत्नी जी चाय इतना नहीं पीती हैं. पीती हैं, लेकिन कितना पीती हैं, हमें नहीं पता और जो भी पीती हैं, वो हम बनाकर नहीं देते और हमें चाय बनाना नहीं आता.”

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जया के लिए सीख रहा हूं चाय बनाना-

बिग बी ने कहा, ”आजकल चाय बनाने के लिए एक पोटली आती है, जिसके साथ धागा लगा होता है, उसे गर्म पानी में डालने से चाय बन जाती है, लेकिन मैंने कभी उसका इस्तेमाल भी नहीं किया, अब मैं असली चाय बनाना सीख रहा हूं, ताकि अगर कभी पत्नी जी का चाय पीने का मन हुआ तो मैं उनके लिए चाय बना सकूं.”

बात करें अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लव स्टोरी की, तो जया उस समय एक जानी-पहचानी अभिनेत्री थीं, जबकि अमिताभ अपने करियर में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, दोनों की मुलाकात धीरे-धीरे दोस्ती में बदली और फिर दोनों के बीच प्यार हो गया. जया अमिताभ के शांत स्वभाव और उनकी शख्सियत से काफी प्रभावित थीं.

इन फिल्मों में साथ किया काम-

दोनों ने साथ में ‘गुड्डी’, ‘एक नजर’, ‘जंजीर’, ‘अभिमान’, ‘चुपके चुपके’ और ‘शोले’ जैसी फिल्मों में काम किया. खासकर ‘जंजीर’ से जुड़ा किस्सा उनकी शादी से भी जुड़ा बताया जाता है. फिल्म को मिली सफलता के बाद दोनों ने दोस्तों के साथ विदेश घूमने का प्लान बनाया था. इसी दौरान उनके परिवारों ने उनसे शादी करने के लिए कहा और दोनों ने 3 जून 1973 को शादी कर ली.

शादी के बाद अमिताभ और जया ने अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक मीडिया की नजरों से दूर रखा. दोनों के दो बच्चे हैं, बेटी श्वेता बच्चन और बेटा अभिषेक बच्चन. समय के साथ अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो गए, वहीं जया ने भी फिल्मों के साथ-साथ राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई. (INPUT-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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