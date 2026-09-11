84 की उम्र में भी अधूरी है अमिताभ बच्चन की ये ख्वाहिश, बोले- ‘इस बात का बहुत दुख है’

मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ के सेट पर अपनी एक ऐसी अधूरी ख्वाहिश का खुलासा किया, जिसका मलाल उन्हें आज भी है. उन्होंने बताया कि संगीत सीखने और वाद्य यंत्र बजाने की इच्छा होने के बावजूद वह इसे कभी सीख नहीं पाए.

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अमिताभ बच्चन ने KBC-18 में अपनी अधूरी इच्छा का खुलासा किया

उन्होंने बताया कि उन्हें हमेशा से संगीत सीखने की ख्वाहिश थी

घर में संगीत के कई वाद्य यंत्र हैं, लेकिन वह आज तक सीख नहीं पाए

84 साल की उम्र में भी इस अधूरी ख्वाहिश का उन्हें काफी दुख है

मेगास्टार अमिताभ बच्चन अपनी अदायगी और दमदार आवाज से मनोरंजन जगत में खास पहचान रखते हैं. अभिनेता ने हाल ही में संगीत सीखने और वाद्य यंत्र बजाने की अपनी एक अधूरी इच्छा के बारे में बताया. क्विज रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति-18’ के आगामी एपिसोड में अभिनेता ने बताया कि संगीत में गहरी रुचि होने के बावजूद वे इस कला को नहीं सीख पाए, जिसका उन्हें आज भी दुख है.

बिग बी में किया खुलासा-

दरअसल, शो के दौरान अभिनेता ने कंटेस्टेंट कृतज्ञा नैयर के साथ हुई बातचीत में इस बात का खुलासा किया था. कृतज्ञा ने बच्चन साहब से शो पर पॉपुलर गेम ‘दिस और दैट’ खेलने की रिक्वेस्ट की थी. कृतज्ञा नैयर ने मेगास्टार से कहा, “सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने आपको बताया था कि मैं कंटेंट बनाता हूं. सर, आपसे बड़े कंटेंट क्रिएटर इस देश में कोई नहीं है.”

कृतज्ञा नैयर ने मेगास्टार को बताया कि वह यह गेम खेलना ही इसलिए चाहते हैं ताकि वह भी एक रील बना सकें और कुछ फॉलोअर्स बढ़ा सकें. शो के दौरान कृतज्ञा नैयर ने बच्चन साहब से पूछा कि क्या वह अपने अतीत के किसी एक दिन को फिर से जीना पसंद करेंगे या ऐसा कोई दिन जीना चाहेंगे जो उन्होंने कभी जिया ही नहीं, लेकिन हमेशा से जीने की इच्छा रही हो. इस पर अमिताभ बच्चन ने कहा, “सर, सच कहें तो हमारे जीवन में इतनी घटनाएं हुई हैं कि पता नहीं कौन सा दिन दोबारा जीना चाहेंगे और दूसरा हिस्सा है कि ऐसा कोई दिन जीना जो अब तक नहीं जिया.”

ये थी ख्वाहिश –

आगे अभिनेता ने बताया कि उनको संगीत सीखने की काफी इच्छा थी, जो कि अधूरी रह गई. उन्होंने कहा, “सर, संगीत हमने नहीं सीखा है और उसकी बहुत ख्वाहिश थी. जब हम संगीतकारों और गीतकारों को सुनते हैं तो कहते हैं, ‘इतना बढ़िया कैसे गाते हैं?’ ये सब हमने कभी सीखा ही नहीं.”

अमिताभ ने आगे कहा, “घर में, संगीत सीखने के लिए जितने यंत्र होने चाहिए, वो सब इक्ट्ठा करके रखे हुए हैं. उनके ऊपर हम फूलों की माला चढ़ाते हैं कि एक दिन आएगा जब हम कुछ सीखेंगे. अब 84 साल हो गए हैं, कुछ नहीं आया हमें। तो इस बात का हमें बहुत दुख है. ” (input-आईएएनएस)