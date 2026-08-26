देर से घर पहुंचने पर जया बच्चन लगाती हैं अमिताभ बच्चन की क्लास? बिग बी ने बताया बचने का मजेदार तरीका

Amitabh Bachchan Reveals How He Avoids Jaya Bachchans Anger:अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में शुमार है. हाल ही में KBC 18 में बिग बी ने बताया कि देर से घर लौटने पर जया की नाराज़गी से बचने के लिए वह क्या करते हैं.

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बॉलीवुड में जब भी हिट जोड़ों की बात होती है तो उसमें अमिताभ और जया बच्चन का नाम जरूर आता है. ये सिर्फ एक पति-पत्नी की जोड़ी नहीं है, बल्कि दो कलाकारों की वो साझेदारी है जो पचास साल से भी ज्यादा समय से साथ चल रही है. 3 जून 1973 को दोनों ने शादी के बंधन में बंधे थे और आज भी उनकी जोड़ी सम्मान, समझ और प्यार का मिसाल मानी जाती है. इतने सालों बाद भी अमिताभ बच्चन पत्नी जया की खुशी का पूरा ध्यान रखते हैं. हाल ही में एक्टर ने बताया कि जब वो घर लेट लौटते हैं तो पत्नी जया बच्चन की नाराज़गी से बचने के लिए वो क्या करते हैं?

देर से घर आने पर डांटती हैं जया बच्चन?

मेगास्टार ने ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ के हालिया एपिसोड में इस बारे में बात की. शो में एक कंटेस्टेंट से बातचीत के दौरान, अमिताभ से पूछा गया कि क्या देर से घर लौटने पर जया उन्हें डांटती हैं? उनके जवाब से पता चला कि वे अपने शेड्यूल के बारे में उन्हें कैसे अपडेट रखते हैं.

बिग बी ने कहा कि जब भी उन्हें पता होता है कि उन्हें देर हो जाएगी तो वो परिवार को पहले ही बता देते हैं. उन्होंने बताया कि उनका एक फ़ैमिली ग्रुप है, जिसमें वो अपने शूट के बारे में मैसेज भेजते हैं और सभी को बताते हैं कि डिनर के लिए उनका इंतज़ार न करें.

उन्होंने कहा, “मुझे पता होता है कि क्या होने वाला है, इसलिए मैं क्या करता हूं – जैसे ही मैं उठता हूं हमारे कॉन्टैक्ट्स में परिवार के सभी सदस्यों के नाम सेव होते हैं और हमने एक ग्रुप बनाया है, जिसमें मैं हाथ जोड़कर ‘नमस्कार’ का मैसेज भेजता हूं, फिर मैं उन्हें बताता हूं कि मेरा कहीं शूट है और मुझे देर हो जाएगी, इसलिए वे डिनर के लिए मेरा इंतज़ार न करें. मैं सभी को पहले ही बता देता हूं और इससे मैं बच जाता हूं, लेकिन मान लीजिए कि मैंने उन्हें (जया बच्चन को) नहीं बताया तो मुझे डांट पड़ेगी और पूछा जाएगा, ‘आप कहां थे? आपने हमें बताया नहीं, क्या ये घर आने का समय है?’ इसलिए, अगर मुझे बहुत देर हो जाती है, तो वह अपना डिनर कर लेती हैं और सो जाती हैं.”

खुद कर लेता हूं सारा काम-

दिग्गज अभिनेता ने इस बारे में भी बात की कि जब घर पर घरेलू स्टाफ़ नहीं होता है तो क्या होता है? कई स्टाफ़ सदस्य होने के बावजूद, अमिताभ बच्चन ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वो घर का काम खुद संभालते हैं.

अमिताभ बच्चन ने कहा, “चाहे चार, आठ या 10 स्टाफ़ सदस्य हों, जब घर पर कोई नहीं होता तो मैं सारा काम खुद करता हूं. मैं सफ़ाई और बाकी चीज़ों का ध्यान रखता हूं. मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए कभी-कभी हम बाहर से खाना मंगा लेते हैं, या कभी-कभी मैं जया से कहता हूं, ‘देवीजी, कृपया कुछ बना दीजिए.’ इससे वह बहुत उत्साहित हो जाती हैं और मेरे लिए रोज़ अलग-अलग तरह के व्यंजन बनाती हैं और पूछती हैं कि मुझे खाना कैसा लगा?” आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी जून 1973 में हुई थी. इस जोड़े के दो बच्चे हैं, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन, और तीन पोते-पोतियां, नव्या नवेली नंदा, अगस्त्य नंदा और आराध्या बच्चन हैं.