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KBC 17 में अमिताभ बच्चन का खुलासा, आखिर क्यों नहीं बदलते अपना टिंट वाला चश्मा?

अमिताभ बच्चन ने अपने 25 साल पुराने टिंट वाले चश्मे का राज खोल दिया, बिग बी ने मजाकिया अंदाज में बताया कि उन्होंने आंखों पर उम्र का असर छिपाने के लिए चश्मे में हल्का टिंट लगवाया था.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: August 7, 2026, 2:46 PM IST
KBC 17 में अमिताभ बच्चन का खुलासा, आखिर क्यों नहीं बदलते अपना टिंट वाला चश्मा?
  • अमिताभ बच्चन ने KBC में बताया कि वह पिछले 25 साल से एक ही टिंट वाला चश्मा पहन रहे हैं
  • उन्होंने कहा कि आंखों पर बढ़ती उम्र का असर छिपाने के लिए चश्मे में हल्का टिंट कराया था
  • बिग बी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इंसान की उम्र सबसे पहले उसकी आंखों से पता चलती है
  • ‘कौन बनेगा करोड़पति’ का नया सीजन 10 अगस्त से शुरू होने जा रहा है

मेगास्टार अमिताभ बच्चन इन दिनों क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में नजर आ रहे हैं. शो के दौरान उन्होंने बताया कि वे 25 सालों से एक ही टिंट वाला चश्मा (एक ऐसा चश्मा है जिसके लेंस पर एक खास रंग या परत चढ़ी होती है) क्यों पहन रहे हैं.

25 साल से यही चश्मा पहन रहा हूं-

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अभिनेता ने बताया कि उन्होंने अपने चश्मे में हल्का टिंट इसलिए लगाया था ताकि आंखों पर उम्र का असर छिपाया जा सके. मेगास्टार ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इंसान की उम्र अक्सर उसकी आंखों से ही पता चल जाती है. उन्होंने कहा, “कोई बोला सर, आपका चश्मा गलत है. मैंने कहा क्या गलत है यार, मैं 25 साल से यही चश्मा पहन रहा हूं. बोले नहीं सर, इसमें पीला-पीला आ रहा है.”

मैंने कहा, “हां, उसमें थोड़ा सा टिंट किया है.” बोले, “नहीं सर, वो गड़बड़ हो जाएगा.” मैंने कहा, “देखो भाईसाहब, बुढ़ापे में एक बुजुर्ग की उम्र कैसे पता चलती है? उसकी आंखों से तो हमारी आंखें भी अब बुढ़ापे में पहुंच गई हैं, इसलिए उनको छिपाने के लिए थोड़ा सा टिंट मार दिया.” अभिनेता अमिताभ बच्चन ने बताया कि नए सीजन के पहले दिन कई टेक्निकल एडजस्टमेंट और फाइन-ट्यूनिंग होती है. उन्होंने कहा, “सबसे पहले, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, देर होगी क्योंकि आज यह पहला रिकॉर्डिंग है, इस नए दौर का तो छोटी-मोटी चीजें जो सेट करने में समय लगता है.”

24 घंटे लगातार काम किया-

शूटिंग से कुछ दिन पहले अमिताभ ने अपने पर्सनल ब्लॉग पर बताया था कि वह कौन बनेगा करोड़पति के लिए लगभग 24 घंटे लगातार काम कर रहे थे. नया सीजन 10 अगस्त को प्रीमियर होने वाला है. एक्टर को आखिरी बार ‘कल्कि 2898 एडी’ में देखा गया था, इसमें अभिनेता ने ‘अश्वत्थामा’ का एक बेहद शक्तिशाली और ऐतिहासिक किरदार निभाया था. नाग अश्विन द्वारा निर्देशित इस डिस्टोपियन साइंस-फिक्शन फिल्म में पौराणिक कथाओं और भविष्य की दुनिया का अद्भुत मिश्रण दिखाया गया था, जिसमें अश्वत्थामा भगवान विष्णु के दसवें अवतार (कल्कि) की रक्षा करते हैं. (input-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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