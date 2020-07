मुंबई: अमिताभ बच्चन ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर अपने उन सभी प्रशंसकों और शुभ चिंतकों को शुक्रिया कहा है, जो पिछले शनिवार को कोविड-19 से उनके संक्रमित होने के बाद से उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए निरंतर दुआएं मांग रहे हैं. पिछले हफ्ते को कोरोनावायरस की जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद बिग बी सहित उनके बेटे अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्य राय बच्चन और उनकी पोती को नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. Also Read - अक्टूबर से स्टेडियम में मैच देख सकेंगे इंग्लैंड के दर्शक; प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिया आश्वासन

अपने सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए अमिताभ ने कहा कि अस्पताल के प्रतिबंधात्मक प्रोटोकॉल की वजह से हर एक को व्यक्तिगत तौर पर जवाब देना संभव नहीं है. अभिनेता ने लिखा, "खुशी के समय, बीमारी के समय आप हमारे करीबी और चहेते रहे हैं, हमारे शुभ चिंतक, हमारे प्रशंसक आपने हमेशा हमें अपना उदार प्रेम दिया..हम आप सभी के प्रति अपनी भरपूर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं..इन परिस्थितियों में अस्पताल के प्रोटोकॉल प्रतिबंधात्मक है इसलिए व्यक्तिगत तौर पर जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन हम आप सभी को देखते, पढ़ते और सुनते हैं..आप सभी का धन्यवाद." अपने इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी साझा कीं, जिसमें वह अपने बेटे अभिषेक के साथ नजर आ रहे हैं.

T 3597 – In happy times , in times of illness, you our near and dear, our well wishers, our fans have ever given us unstinting love , affection care and prayer .. we express our bountiful gracious gratitude to you all .. in these circumstances hospital protocol, restrictive !🙏 pic.twitter.com/ksqlHvXfmo

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 17, 2020