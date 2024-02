Hindi Entertainment Hindi

Amitabh Bachchan Sent A Truck Full Of Flowers To Convince Sri Devi For This Film

जब अमिताभ बच्चन ने श्रीदेवी को मनाने के लिए भेजा था फूलों से भरा ट्रक, जानें किस्सा

Amitabh Bachchan And Sridevi: कोरियोग्राफर सरोज खान ने एक बार बताया था कि अमिताभ बच्चन ने श्रीदेवी को लुभाने के लिए ट्रक भरकर गुलाब भेजे थे.

Amitabh Bachchan Sent A Truck Full Of Flowers For Sridevi: बॉलीवुड की पहले लेड सुपरस्टार के तौर पर फैंस अगर किसी को जानते हैं और पहचानते हैं तो वो है दिवगंत एक्ट्रेस श्रीदेवी (Sridevi) जिनका जलवा उन दिनों ना केवल साउथ बल्कि बॉलीवु़ड में भी जमकर चलता था और कहा जाता है कि वो उस दौर के सबसे बड़े स्टार अमिताब बच्चन (Amitabh Bachchan) से भी अधिक फीस वसूल करती थी. ऐसे में इन दोनों ही स्टारकी जोड़ी जब भी पर्दे पर आती थी तो फैंस अपना होश खो बैठते थे और दोनों का अपना एक चार्म था. अमिताभ और श्रीदेवी दोनों ने ही कुछ मशहूर फिल्मों में काम किया था, लेकिन आज हम आपको ‘खुदा गवाह’ (Khuda Gawah) से जुड़ा एक किस्सा सुनाएंगे जिस फिल्म में बिग बी श्रीदेवी को लेना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने क्या-क्या किया ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे.

सुपरहिट थी अमिताभ और श्रीदेवी की जोड़ी

अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह हैं और श्रीदेवी को लोग बॉलीवुड की चांदनी के तौर पर जानते हैं. बिग बी और श्रीदेवी जब साथ में पर्दे पर आते थे तो आग लग जाती था और अमिताभ बच्चन के साथ कई एक्ट्रेसेस की जोड़ी बनी लेकिन श्रीदेवी के साथ उनकी जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया था. ऐसे में जब अमिताभ बच्चन खुा गवाह बना रहे थे तो इस दौरान श्रीदेवी को मनाने के लिए अमिताभ बच्चन को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे. आइए आपको फिल्म से जुड़ा मजेदार किस्सा बताते हैं.

खुदा गवाह नहीं करना चाहती थी श्रीदेवी

किताब ‘श्रीदेवी: दि एटरनल स्क्रीन गॉडेस’ में अभिताभ और श्रीदेवी से जुड़े एक किस्सा का जिक्र किया गया था जिसमें दिवंगत कोरियोग्राफर सरोज खान ने कहा था कि ‘अभिताभ बच्चन ने श्रीदेवी को मनाने के लिए गुलाबों से भार ट्रेक भाज था, लेकिन इसका श्रीदेवी पर खास असर नहीं पड़ा था क्योंकि उनका मानना था कि ये फिल्म यानि की खुद गवाह में उनके लिए कुछ खास काम करने को नहीं है’.

अमिताभ ने भेजा फूलों वाला ट्रक

किताब में सरोज खान ने इस किस्से के बारे में बताया था ‘सरोज खान ने बताया कि श्रीदेव की संग वो एक गाना कर रही थी और इसी दौरान एक्ट्रेस के पास एक ट्रक आकर खड़ा हो गया और पूरा कैरियर उनकी तरफ झुका दिया और फूलों की बारिश होने लगी उसे देखकर मैं तो इंप्रेस हो गई थी, लेकिन श्रीदेवी पर इसका कुछ खास असर नहीं हुआ था.’

श्रीदेवी के आगे झुके मेकर्स

खुदा गवाह के मेकर्स किसी भी हाल में श्रीदेवी को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए उनकी हर शर्त मानने को तैयार थी. ऐसे में श्रीदेवी ने शर्त रखी की अगर वो अमिताभ के साथ लीड रोल में रहेंगी तभी ये फिल्म साइन करेंगी. इसके साथ ही वो मेन लीड के अलावा उनकी बेटी दोनों का रोल करेंगी. ऐसे में फिल्ममेकर मनोज देसाई और मुकुंद आनंद ने उनकी शर्त मान ली थी और इस तरह से श्रीदेवी खुदा गवाह से जुड़ गई.