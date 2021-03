Amitabh Bachchan Poem After Eye Surgery Is Going Viral On Social Media See Post: अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) काफी समय से अपने आंखों से परेशान हैं, दरअसल हाल ही में उनके आंखों की सर्जरी हुई है और यही वजह है कि वो सोशल मीडिया और कैमरे से दूरी बनाकर चल रहे हैं. लेकिन अब उन्होंने बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वापसी की है और अपने फैंस के साथ एक प्यारी से कविता शेयर की है. Also Read - सुष्मिता सेन की भाभी Charu Asopa ने बाथटब में की फोटो शेयर, साबुन की झाग से खेलती नज़र आईं हुस्न की मल्लिका

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपनी आंखों की सर्जरी के बाद सोशल मीडिया पर एक कविता शेयर करते हुए अपने दुखों को जाहिर किया है. एक मार्च को अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की आंख की सर्जरी हुई है और इसी वजह से वो काफी समय से बहुत परेशान थे.

अपने आधिकारिक ब्लॉग पर पोस्ट की गई कविता में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने लिखा, "हूं दृष्टिहीन ,पर दिशाहीन नहीं मैं, हूं सुविधाहीन, असुविधाहीन नहीं मैं. सहलाने वालों की, मृदु है संगत, बहलाने वाले सब, यहां सुसज्जित. स्वस्थ रहने का प्यार मिला; हृदय प्रफुल्लित आभार खिला; कुछ क्षण के लिए हूं मैं समयबद्ध, प्रार्थनाओं के लिए हूं मैं करबद्ध. हां हूं करबद्ध, सदा मैं करबद्ध." इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें उनहोंने सफेद चश्मा पहना हुआ है.

View this post on Instagram A post shared by Amitabh Bachchan (@amitabhbachchan)



अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपने फैंस को अपने सर्जरी की जानकारी दी थी, साथ ही कहा था कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर वापस लौट आएंगे. अमिताभ ने कहा था की उन्हें उम्मीद है कि वो फिल्म की अगली शूटिंग से पहले पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे. अमिताभ के इस पोस्ट के बाद से फैंस उन्हें लगातार शुभकामनाएं भेज रहे हैं और जल्द ही स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.