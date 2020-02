मेगास्टार अमिताभ बच्चन का कहना है कि ‘ब्रह्मास्त्र’ के सेट पर उनके ‘पसंदीदा’ कलाकार रणबीर कपूर की प्रतिभा की बराबरी करने के लिए उन्हें चार अमिताभ की जरूरत पड़ी है. अमिताभ ने मंगलवार की रात को ट्विटर पर ‘ब्रह्मास्त्र’ के सेट से कुछ तस्वीरें साझा की हैं. इनमें से एक तस्वीर में रणबीर दो कुर्सियों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बिग बी चार कुर्सियों पर बैठे दिख रहे हैं. इस ट्वीट से उन्होंने सुझाया कि रणबीर की बराबरी करने के लिए लगे चार अमिताभ.

T 3452 – .. work starts early .. like 6 am .. rehearsing, blocking and then shooting it .. with one of my favourites ❤️👍..

I need 4 of those🪑s to keep up with his enormous talent .. !! pic.twitter.com/7m3Noaa7pT

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 25, 2020