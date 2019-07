मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को मुंबईवासियों का बारिश के कारण हुए नुकसान के बाद कटाक्ष करते हुए मूड हल्का कर दिया. बिग बी ने ट्विटर के जरिए एक मीम साझा किया, जो लोकप्रिय गीत ‘दो लफ्जों की है दिल की कहानी’ का स्नैपशॉट था. यह ‘दि ग्रेट गैंबलर’ फिल्म का गीत है, जिसमें अमिताभ और जीनत अमान ने नाव की सवारी की थी.

इमोशनल हुए करण ओबेरॉय, बोले- जेल में टॉयलेट करते थे साफ, खाने लायक नहीं था खाना

बिग बी ने इस तस्वीर को मुंबई की वर्तमान स्थिति के लिए उपयुक्त माना, जिसमें सड़कें पानी से लबालब हैं और बारिश लगातार चौथे दिन भी जारी है, जो लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है.

अमिताभ ने तस्वीर के साथ पोस्ट किया ‘जलसा होते हुए’ और यह भी कहा कि ‘भैया गोरेगांव लेना’. जलसा जुहू में उनके निवास स्थान का नाम है.

T 3210 – The creativity of them that profess their affection is reciprocated .. my admiration and love ..🙏🙏🙏🌹🌹🌹 pic.twitter.com/fReSbz3gQt

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 29, 2019