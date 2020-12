नई दिल्ली: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं. उनके पोस्ट अक्सर चर्चा का विषय भी होते हैं. बिग बी ने हाल ही में एक तस्वीर ट्वीट की थी जो अब जबरदस्त वायरल हो रही है. उन्होंने अपने परिवार की तीन पीढ़ियों की एक तस्वीर अपने प्रशंसकों संग साझा की है. इस तस्वीर में अमिताभ बच्चन अपने नाना खजान सिंह सूरी और बेटे अभिषेक संग नजर आ रहे हैं. ये सभी इस तस्वीर में पगड़ी के साथ दिखाई दे रहे हैं. अपने इस पोस्ट के कैप्शन में अभिनेता ने लिखा है, “नाना, पोता, पर पोता.” Also Read - मां तेजी बच्चन की पुण्यतिथि पर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, कहा- हमें छोड़कर चली गईं...

मगर दिलचस्प बात तो ये है कि उन्हें इन रिश्तों को समझने में या बयां करने में मुश्किलात पैदा हो रही हैं. उन्होंने इस ट्वीट के बाद दूसरा करेक्शन ट्वीट किया और उसमे फोटो शेयर करते हुए लिखा, “नाना.. नाती.. परनाती.” यही नहीं इसी ट्वीट में उन्होंने आखिर में लिखा- ‘नाना, धोता, पर धोता’. लोग बिग बी के इस ट्वीट पर मज़े भी ले रहे हैं.

T 3795 – CORRECTION :

Nana .. naati .. par naati

or as they would say

Nana .. धोता ।। पर धोता ।। pic.twitter.com/WAptWoqVrx

