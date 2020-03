नई दिल्ली: महानायक अमिताभ बच्चन (amitabh bachchan) ने सोमवार को अपनी आइकॉनिक फिल्म ‘अमर अकबर एंथोनी’ की एक पुरानी ग्रुप फोटो शेयर की है. फोटो के साथ अभिनेता ने लिखा, “टी 3457-अमर अकबर एंथोनी का मुहुर्त”.. फोटो में दाएं से मनमोहन देसाई जी, सिर झुकाए खड़े अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी जी, शबाना आजमी, नीतू सिंह, विनोद खन्ना, धरम जी, जो कि तालियां बजा रहे हैं. केवल एक शहर मुंबई के 25 सिनेमाघरों में 25 सप्ताह तक चलने वाली फिल्म..बाकी देश के बारे में कल्पना कीजिए.”

T 3457 – Mahurat of ‘Amar Akbar Anthony’ .. from right Man ji ( Manmohan Desai) ; a bowed headed AB ; Parveen Babi ; Shabana Azmi ; Neetu Singh ; Vinod Khanna ; Dharam ji who gave the clap ..

AAA , ran 25 weeks in 25 theatres in one city alone – MUMBAI .. all India imagine ! pic.twitter.com/wKpMBIrubZ

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 2, 2020