मेगास्टार अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का बिग बी यूं ही नहीं कहा जाता है, इसके कई सारे कारण हैं. फिल्म ‘चेहरे’ के लिए उन्होंने 14 मिनट लंबे एक टेक को एक ही शॉट में पूरा कर लिया और अपनी प्रतिभा से फिल्म की टीम से जुड़े सभी सदस्यों को हैरत में डाल दिया. फिल्म के निर्माता आनंद पंडित ने इसके लिए अपने दोस्त अमिताभ की सराहना की है.

पंडित ने एक बयान में कहा, “मेरा ऐसा मानना है कि मैं एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनकर धन्य हूं जिसमें यह ऐतिहासिक दृश्य है. चौदह मिनट का लंबा शॉट देना न केवल मुश्किल है बल्कि इसके लिए एक अलग तरह के समर्पण की जरूरत है और अमित जी ने इसे बेहद ही निपुणता के साथ किया. सेट पर माहौल बिल्कुल शांत था जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी. वह महान हैं और हम सभी के लिए एक प्रेरणा हैं.”

‘चेहरे’ एक रहस्य रोमांच फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी मुख्य भूमिकाओं में हैं. रूमी जाफरी फिल्म की निर्देशक हैं और आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और सरस्वती एंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड इसके निर्माता हैं.

साउंड आर्टिस्ट रेसुल पूकुट्टी ने भी बिग बी के काम की सराहना की.

16 जून को उन्होंने ट्वीट किया, “आज अमिताभ बच्चन ने भारतीय सिनेमा में एक और इतिहास की रचना की. आखिरी दिन, ‘चेहरे’ के पहले शेड्यूल का आखिरी शॉट..उन्होंने एक ही शॉट में चौदह मिनट लंबा सीन कर दिखाया और पूरे क्रू ने खड़े होकर तालियां बजाई! डियर सर, निसंदेह आप संसार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से एक हैं.”

Resul .. you give me far too much credit than I deserve or am capable of .. 🙏🙏 https://t.co/wWbQTevPac

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 18, 2019