नई दिल्ली: बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें उनके काम के प्रति डेडिकेशन को साफ देखा जा सकता है. ट्विटर शेयर की गई फोटो में अमिताभ मरून शर्ट और ब्लैक जैकेट में नजर आ रहे हैं. इसके साथ उन्होंने कूल कलर सनग्लासेस पहने हुए हैं.

T 3567 – ..minus degrees ..err like -3 .. protective gear .. and the work etiquette .. pic.twitter.com/EdB3maKZpA

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 1, 2019