'उमराव जान' के सेट पर रेखा का घंटों इंतजार करते थे अमिताभ बच्चन, डायरेक्टर ने कहा 'वो खुद को शादीशुदा मानती थी'
रेखा की फिल्म 'उमराव जान' का सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से एक खास रिश्ता था और दिग्गज फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली ने आए जानते हैं इसे लेकर क्या कुछ कहा है.
Amitabh Bachchan And Rekha Affair: मुजफ्फर अली की फिल्म ‘उमराव जान’ रेखा के शानदार करियर का एक अनमोल रत्न थी. ‘उमराव जान’ सिर्फ रेखा अभिनीत कोई आम फिल्म नहीं थी, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए रची गई एक कालजयी कलाकृति थी. फिल्म निर्माता ने उन्नीसवीं सदी के मध्य के अवध के उस दौर की यादों को खूबसूरती से जीवंत कर दिया, जहां संगीत, कविता और नृत्य का बोलबाला था. मुजफ्फर अली को रेखा में अपनी ‘उमराव जान’ नज़र आई, जिनकी आंखों में प्रेम में टूटे दिल का दर्द साफ झलक रहा था, ठीक उसी तरह जैसे फिल्म के किरदार में था.
27 जून, 2025 को सिनेमाघरों में दोबारा आई उमराव जान
ऐतिहासिक फिल्म उमराव जान 27 जून, 2025 को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई थी, जिसके चलते यह फिल्म सुर्खियों में है. दोबारा रिलीज से पहले रेखा ने फिल्म की स्क्रीनिंग का आयोजन किया, जिसमें फिल्म जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं थी. रेखा द्वारा उमराव जान का अभिनय इतना प्रभावशाली था कि कई लोगों का मानना था कि यह अभिनेत्री का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. कई लोगों का मानना था कि अमिताभ के लिए रेखा का अधूरा प्यार और दूसरी स्त्री होने का दर्द ही इस किरदार में जान डालता था. फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली ने एक बार रेखा की जीवनी, रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक यासर उस्मान से बातचीत के दौरान रेखा की दुर्दशा को याद किया था.
अमिताभ संग शादीशुदा महिलाओं जैसी रहती थी रेखा
मुजफ्फर अली ने बताया कि फिल्म अमिताभ बच्चन से कैसे जुड़ी हुई थी, उन्होंने खुलासा किया कि अभिनेता उमराव जान के सेट पर आए थे और इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि ‘रेखा बहुत ही संवेदनशील महिला हैं… उमराव जान की दिल्ली में शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन हमारे सेट पर आकर बैठते थे. यह सच है, अमिताभ का जिक्र करते समय वह हमेशा ‘इनको, इन्हें’ बोलती थीं, जैसे विवाहित महिलाएं बोलती हैं’.
अमिताभ को रेखा से शादी करनी चाहिए थी
इसी बातचीत में मुजफ्फर अली ने यह भी खुलासा किया कि रेखा अमिताभ बच्चन से बेइंतहा प्यार करती थीं. यह कहते हुए कि उन्हें वह पहचान मिलनी चाहिए थी जिसकी उन्हें चाह थी, फिल्म निर्माता ने आगे कहा ‘मुझे लगता है कि वह खुद को विवाहित मानती थी. वह थी भी और उससे प्यार भी करती थी, उसे निश्चित रूप से उसे एक पहचान देनी चाहिए थी. अमिताभ को रेखा से शादी करनी चाहिए थी.’
अमिताब के लिए सेट से गायब होती थी रेखा?
फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसी अफवाहें थीं कि रेखा किसी ‘सुपरस्टार’ से मिलने में व्यस्त होने के कारण सेट से गायब हो जाती थीं. उमराव जान के निर्देशक ने भी खुलासा किया कि रेखा के सेट से गायब हो जाने के कारण उन्हें शूटिंग के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था. जब ये अफवाहें रेखा तक पहुंचीं, तो उन्होंने सीधे तौर पर इनका जवाब नहीं दिया, लेकिन उमराव जान की पूरी शूटिंग के दौरान नींद में चलने की बात स्वीकार की थी और उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें शूटिंग के कई पल याद नहीं हैं.
