Amitabh Bachchan Sold His Old South Delhi Gulmohar Park Home Sopaan: महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपना साउथ दिल्ली वाला पुराना 'सोपान' घर बेच दिया है. गुलमोहर पार्क में स्थित इस घर में उनके माता-पिता हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन (Harivansh Rai Bachchan and Teji Bachchan) रहते थे. इस घर में बिग बी की बचपन की यादें बसी हैं.रिपोर्टस के अनुसार इस घर की डील 23 करोड़ रुपए में फाइनल हुई है. इस प्रॉप्रटी को Nezone ग्रुप के सीईओ अवनी बदेर (Avni Bader) ने खरीदा है जो बच्चन परिवार को पिछले 35 साल से जानते हैं और वह इसी एरिया में रहते हैं. बता दें, अमिताभ बच्चन के मुंबई में पांच बंगले हैं. जिसमें जलसा और प्रतीक्षा काफी फेमस हैं. खबरों में इनका जिक्र अक्सर होता रहता है.

अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो झुंड’ एक स्पोर्ट्स फिल्म है जो एनजीओ स्लम सॉकर के संस्थापक विजय बरसे के जीवन पर आधारित है. इसमें आकाश थोसर और रिंकू राजगुरु भी हैं.

फिल्म में बच्चन ने एक प्रोफेसर की भूमिका निभाई है जो सड़क पर रहने वाले बच्चों को फुटबॉल टीम बनाने के लिए प्रेरित करते हैं. फिल्म का निर्देशन नागराज पोपटराव मंजुले ने किया है.

इसका निर्माण भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, राज हिरेमठ, सविता राज हिरेमठ, नागराज मंजुले, गार्गी कुलकर्णी और मीनू अरोड़ा ने टी-सीरीज, तांडव फिल्म्स एंटरटेनमेंट और आटपत के बैनर तले किया गया है.