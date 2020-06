नई दिल्ली: बॉलीवुड की दुनिया की एक ऐसी जोड़ी अब टूट गई है जिसने हिंदी सिनेमा के आंचल में कई सदाबहार गाने दिए. साजिद-वाजिद (Sajid-Wajid) नाम से अब कोई गाना रिलीज नहीं होगा. दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर वाजिद खान (Wajid Khan Death) की मौत से पूरा फिल्म जगत सदमे में है. 42 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले वाजिद ने हम सब की आँखों को नम कर दिया है. Also Read - कोरोना संक्रमण से म्यूजिक कंपोजर Wajid Khan का 42 साल की उम्र में निधन, एक हफ्ते पहले हुए थे महामारी का शिकार

कई बॉलीवुड हस्तियों ने वाजिद को सोशल मीडिया के ज़रिए श्रद्धांजलि दी है. अब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी ट्वीट कर अपनी हैरानी और नाराज़गी ज़ाहिर की है. बिग बी ने ट्वीट करते हुए लिखा, "वाजिद खान के निधन से हैरान हूं. एक उज्ज्वल मुस्कुराती प्रतिभा गुजर गई. उनके लिए प्रार्थन और संवेदना'.

T 3548 – Shocked at the passing of Wajid Khan .. a bright smiling talent passes away .. duas , prayers and in condolence 🙏🙏🙏

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 1, 2020