Independence Day 2020: आज का पावन दिन कई मायनों में खास है. पूरा देश आज हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. आम आदमी से लेकर फ़िल्मी सितारें आज देशभक्ति के रंग में डूबे हुए हैं. स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पर्व है जिसकी बुनियाद में ढेरों कुर्बानियां सांस लेती हैं. यह पावन दिवस हमें आज़ाद भारत का एहसास कराता है. आज के दिन ही हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी. और आज ही के दिन हमें हमारे स्वतंत्र देश में, हमारे स्वराज्य में सांस लेने का अवसर मिला. प्रवासी भारतीयों विशेषकर भारतीय आप्रवासियों की उच्च सघनता के क्षेत्रों में परेड और प्रतियोगिताओं के साथ दुनिया भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है.

यहां देखिए आपके चहीते सितारों ने कैसे 'स्वतंत्रता दिवस' की लोगों को दी बधाई:

अमिताभ बच्चन ने तिरंगे को सलाम करते हुए फोटो शेयर की और लिखा, 'कोविड के ख‍िलाफ लड़ने वाले असली जांबाजों को मेरा सलाम, और स्वतंत्रता दिवस के इस पावन दिन शांति और समृद्ध‍ि की कामना करता हूं'.

T 3627 – the true warriors in the fight against CoviD .. salute .. and on this auspicious Day of our Independence wishes for peace prosperity .. pic.twitter.com/N6ag0JKoOK

अक्षय कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फैन्स से जरूरतमंद लोगों की मदद करने की अपील की है. उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जितनी हो सके उतनी मदद कीजिए, बस नजर अंदाज मत कीजिए.

We all know these people, we all have these people in our lives.

On this #IndependenceDay, lets come together for them, lets come #Together4India.

जिससे जितनी हो सके उतनी मदद कीजिये… बस नज़रअंदाज़ मत कीजिये, share the way YOU care.

Jai Hind 🙏🏻 pic.twitter.com/WHCuabljEI

