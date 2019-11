सदी के महानायक की तबियत आजकल ठीक नहीं रहती. हाल ही में उन्होंने अपनी कई तस्वीरें फैंस के लिए सोशल मीडिया पर शेयर की थी जिसमें वे आराम करते हुए नज़र आ रहे थे. बिग बी ने बताया था कि डाक्टर्स ने उन्हें कुछ वक्त के लिए दूरी बनाने की सलाह दी है. लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो वे अपनी अपकमिंग फिल्म ‘चेहरे’ के शूट के लिए पोलैंड जाने को तैयार हैं. वहां एक एक्शन सीन फिल्माया जाने वाला है. तमाम मेडिकल चेतावनियों के बावजूद बिग ने पैलेंड जाने के लिए अपना बैग पैक कर लिया है. दरअसल, तबियत बिगड़ने से पहले अमिताभ बच्चन ने इस शेड्यूल को पूरा करने का कमिटमेंट किया था. वे नहीं चाहते कि उनकी वजह से डायरेक्टर को किसी भी तरीके का नुकसान हो.

