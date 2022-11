Amitabh Bachchan: 'बिग बी' की आवाज, नाम और फोटो का अब नहीं कर सकते इस्तेमाल, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Amitabh Bachchan : बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन की आवाज, नाम और फोटो का इस्तेमाल करना अब महंगा पड़ सकता है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सदी के महानायक की तरफ से जारी एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उनकी आवाज, नाम और फोटो का इस्तेमाल करने पर आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि अमिताभ बच्चन की इजाजत के बिना कोई भी उनसे संबंधित चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता. बताया जा रहा है कि खुद ‘बिग बी’ ने ही दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नवीन चावला ने अथॉरिटी और टेलीकॉम डिपार्टेमेंट को भी अमिताभ बच्चन की आवाज, नाम, फोटो और पर्सनैलिटी स्टेट को तुरंत हटाने का आदेश जारी किया है. अमिताभ की तरफ से उनके वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखी. साल्वे ने कोर्ट में कहा, ‘मैं वही पेश कर रहा हूं जो वर्तमान में चल रहा है. बिग बी के नाम की टी-शर्ट बनाई जा रही है, उनकी फोटो का इस्लेमाल किया जा रहा है. इतना ही नहीं किसी ने तो ‘बिग बी’ के नाम से डोमेन भी रजिस्टर करवा लिया है.’