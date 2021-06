नई दिल्ली: अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने लोगों को याद दिलाया है कि भले ही प्रतिबंधों में ढील दी जा रही हो, लेकिन उन्हें कोविड प्रोटोकॉल को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को ट्वीट किया, “भले ही कुछ स्थानों पर कोविड स्थितियों में गिरावट देखी जा रही हो. कृपया आप ढील न बरते. प्रोटोकॉल रखें. हाथ धोएं, मास्क पहनें, दूरी बनाए रखें, बहुत आवश्यक हो तभी यात्रा पर जाएं और समय सीमा का पालन करें साथ ही टीका लगवाएं.” Also Read - Amitabh-Jaya Wedding Anniversary: पिता की शर्त मानने के लिए अमिताभ ने की थी जया से शादी, बोले- ऐसा करना पड़ेगा

T 3829 – Even though conditions on CoviD, in some locations may be seeing a decline ..

PLEASE DO NOT be lax .. keep the protocol ..

PLEASE DO NOT be lax .. keep the protocol ..

Wash hands, wear masks, keep the distance, control travel to the very essentials, and follow the time limits .. and get VACCINATED

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 7, 2021