Amitabh Bachchan Property: अमिताभ बच्चन कर चुके हैं जायदाद का बंटवारा, जानें किसे मिलेगी कितनी प्रॉपर्टी!

Amitabh Bachchan Property: मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन ने प्रतीक्षा श्वेता नंदा को गिफ्ट कर दिया है. ये दावा जैपकी नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी के पास मौजूद डॉक्युमेंट्स के आधार पर किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने मुंबई में अपना बंगला प्रतीक्षा अपनी बेटी श्वेता नंदा को गिफ्ट में दिया है. डॉक्युमेंट में दिखाया गया है कि दोनों प्लॉट विट्ठल नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड का हिस्सा हैं. इसके मुताबिक ये गिफ्ट देने वाले अमिताभ बच्चन और जया बच्चन हैं और यह श्वेता नंदा को दिया गया है. वैसे तो बिग बी के पास प्रतीक्षा के अलावा जलसा, वत्स और जनक जैसे घर भी हैं. ऐसे में गर कोई जानना चाहता है कि आखिर बिग बी आखिर अपनी संपत्ति को किस तरह से बांटेंगे इस पर एक्टर ने खुलासा किया था. तो आइए जानते हैं उन्होंने इसे लेकर क्या कुछ कहा था.

अगर आप सोच रहहे हैं कि क्या अमिताभ बच्चन इनमें से सिर्फ प्रतीक्षा ही नहीं बल्कि कुछ और घर भी बेटी के नाम पर करेंगे? तो हो सकता है कि ऐसा हो क्योंकि अमिताभ ने करीब 5 साल पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि वो अपनी बेटी और बेटे के बीच में संपत्ति का बंटवारा बराबर करेंगे.अमिताभ बच्चन ने साल 2017 में एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो अपने दोनों बच्चों अभिषेक और श्वेता में बराबर की प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे। ट्वीट में अमिताभ ने एक बोर्ड पकड़ा हुआ था जिसमें लिखा था, ”जब मैं मरूंगा तो मैं अपनी पीछे जो प्रॉपर्टी छोडूंगा। वो मेरे बेटे और बेटी में बराबर बंटेगी।”

T 2449 – #WeAreEqual .. and #genderequality … the picture says it all !! pic.twitter.com/QSAsmVx0Jt

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 1, 2017