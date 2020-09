नई दिल्ली: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन (Kaun Banega Crorepati 12) की वजह से खबरों में बने हुए हैं. अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं. बिग बी ने हाल ही में एक ऐसी घोषणा की है जिसके चलते उनकी खूब तारीफ़ हो रही है. बिग बी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए यह ऐलान किया कि उन्होंने अपने ऑगर्न डोनेट कर दिए हैं. Also Read - KBC 12: 25 लाख रुपये के इस सवाल पर फेल हुए यूपी के सोनू कुमार, क्या आपको पता है सही जवाब?

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने ट्वीट करते हुए यह लिखा, 'मैं एक शपथ ले चुका ऑर्गन डोनर हूं. मैंने ये ग्रीन रिबन इसकी पवित्रता के लिए पहना हुआ है.' इस ट्वीट के साथ उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें उनके कोट पर हरे रंग का रिबन साफतौर से दिखाई दे रहा है. इस ट्वीट के बाद से नेटिज़ेंस बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर की तारीफ़ करने में लग गए हैं.

यहां देखिए कुछ ट्वीट्स:

You are really an inspiration on how to remain calm and do your job while everyone around you is engaged in unproductive hate posts and abuse.🙏🏼👍👌 pic.twitter.com/pnYbbw94iE

