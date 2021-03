Navya Nanda poses in ripped jeans in response to Uttarakhand CM’s remark: उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (Tirath Singh Rawat) के एक बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. सीएम रावत (Tirath Singh Rawat) ने महिलाओं की जींस पर लेकर एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि ‘फटी जींस पहनने वाली महिलाएं अपने बच्चों और समाज के सामने क्या उदाहरण पेश करेंगी.’ऐसे में अब तीरथ सिंह रावत (Tirath Singh Rawat) के इस बायन पर कई सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है और अभिताभ (Amitabh Bachchan) की नीतिन नव्या नवेली (Navya Naveli Nanda) ने भी इसपर अपनी राय जाहिर की है और उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. Also Read - Nia Sharma Hot Video: निया शर्मा ने मस्त अंदाज में लचकाई कमर, नाभि की Piercing भी फ्लॉन्ट करती दिखीं

नव्या नवेली नंदा (Navya Naveli Nanda) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (Tirath Singh Rawat) के रिप्ड जींस वाले बयान पर हैरान हैं, नव्या (Navya Naveli Nanda) ने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. सीएम के इस बात का विरोध करते हुए नव्या (Navya Naveli Nanda) ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में वह रिप्ड जींस पहने नजर आ रही हैं. नव्या (Navya Naveli Nanda) ने इस तस्वीर के साथ एक मैसेज भी लिखा है.

नव्या (Navya Naveli Nanda) ने जवाब देते हुए अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर स्टोरी शेयर की है, उनके इस इंस्टा स्टोरी में सीएम का स्टेटमेंट है कि- ‘WTF, हमारे कपड़े बदलने से पहले अपनी मानसिकता बदलिए क्‍योंकि यहां हैरान करनेवाली चीज सिर्फ ऐसे मेसेज और कॉमेंट्स हैं जिन्‍हें समाज में भेजा जा रहा है.’ इसके बाद उन्‍होंनेलिखा, ‘मैं अपनी रिप्‍ड जींस पहनूंगी, थैंक्‍यू… और मैं उन्‍हें गर्व से पहनूंगी.’

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से ट्विटर पर #RippedJeans ट्रेंड कर रहा है. कई महिलाओं ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस बयान की आलोचना की है. और एक्ट्रेस गुल पनाग ने भी अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है अपनी Ripped Jeans को बाहर निकालें.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (Uttarakhand CM Tirath Singh Rawat) ने मंगलवार को नशीले पदार्थों (Substance Abuse) के सेवन पर दो दिन दिन का कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में मौजूद थे. यहां उन्होंने कहा कि रिप्ड जींस (Tirath Singh Rawat on Ripped Jeans) हमारे समाज के टूटने का मार्ग प्रशस्त कर रही है. इससे हम बच्चों को बुरे उदाहरण दे रहे हैं, जो उन्हें नशीले पदार्थों के सेवन की और लेकर जाते हैं. मुख्यमंत्री ने इसे ‘कैंची से संस्कार’ कहा.