बॉलीवुड अभिनेता मोहित चड्डा (Mohit Chadda) और शिबानी बेदी की फिल्म 'फ्लाइट' 19 मार्च, 2021 को रिलीज हो रही है. फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर एक दिन पहले ही लॉन्च किया गया है. ट्रेलर देखकर पता चलता है कि फिल्म में थ्रिलर और एक्शन का जबर्दस्त Combo मिलने वाला है. Flight फिल्म की कहानी जितनी दमदार है उतना ही उसे स्क्रीन पर उम्दा तरीके से फिल्माया गया है. फिल्म को लेकर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का रिएक्शन आया है. अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर मोहित और पूरी टीम को फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी हैं.

मोहित चड्डा (Mohit Chadda) अमिताभ बच्चन के बड़े प्रशंसक हैं और उन्हें भगवान की तरह मानते हैं. मोहित की पत्नी इशिता शर्मा ने अमिताभ बच्चन को मैसेज किया था और बताया था कि मोहित उनके कितने बड़े प्रशंसक हैं और उन्हें भगवान की तरह मानते हैं. इशिता ने अमिताभ बच्चन को मोहित की फिल्म 'फ्लाइट' के बारे में भी बताया.

उन्होंने बताया कि इस इंडिपेंडेंट फिल्म को बनाने के लिए सबने कितनी मेहनत की है. फिल्म के लिए आपकी शुभकामनाएं मोहित के लिए काफी मायने रखेंगी. अमिताभ ने भी अपने प्रशंसक का दिल नहीं तोड़ा और उन्हें इसे लेकर अनोखे अंदाज में शुभकामनाएं दीं.

T 3830 – An independent first effort .. Mohit Chadda .. film 'FLIGHT' .. Best wishes 🙏🌹 Password: CBE103 Link to promo – https://t.co/2S5YSQbGxu

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने ट्वीट किया, ‘मोहित चड्डा का पहला स्वतंत्र प्रयास.. Flight फिल्म के लिए शुभकामनाएं…

sir my hands tremble as i write this message … god has tweeted him self …

— Mohit Chadda (@imohitc) March 3, 2021