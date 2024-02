Hindi Entertainment Hindi

Amjad Khan Son Shadaab Shadaab Khan Seen In Raja Ki Aayegi Baraat Know Where He Now

'गब्बर' अमजद खान के बेटे ने इस फिल्म में किया था डेब्यू, 17 की उम्र में ही छोड़ दी थी एक्टिंग?

Know Where Is Amzad Khan Son Shadaab Khan: अमजद खान के बेटे शादाब खान का बॉलीवुड डेब्यू काफी शानदार रहा था लेकिन उनका फिल्मी करियर जल्द ही खत्म हो गया.

Know Where Is Amzad Khan Son Shadaab Khan: साल 1997 में रिलीज हुई ‘राजा की आएगी बारात’ (Raja Ki Aayegi Baaraat) तो आपको याद ही होगी इस फिल्म से रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) ने अपना डेब्यू किया था. इसके साथ ही इसमें अमजद खान (Amjad Khan) के बेटे शादाब खान (Shadaab Khan) नजर आए थे और ये उनका भी फिल्मी करियर में डेब्यू था. इस फिल्म में दिव्या दत्ता, गुलशन ग्रोवर, सईद जाफरी जैसे सितारे नजर आए थे. वैसे तो ये फिल्म पर्दे पर कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन लोगों को शादाब खान का काम अच्छा लगा था. हालांकि इसके बाद शादाब का करियर पीक पर नहीं गया और वो गुमनाम हो गए, तो आइए जानते हैं कि आखिर अब वो कहा हैं और क्या कर रहे हैं.

Trending Now

शादाब खान ने रानी संग किया था डेब्यू

‘राजा की आएगी बारात’ बेहद अच्छी कहानी थी और इसके शानदार गानों ने लोगों का दिल जीता था. हालांकि ये फिल्म फ्लॉप मानी जाती थी और इस फिल्म से दो स्टार किड ने अपना डेब्यू किया था. जहां एक तरफ रानी मेन लीड के तौर पर नजर आई थी, तो वहीं इसमें लीड एक्टर के तौर पर शादाब खान दिखाई दिए थे. अमजद खान के बेटे से लोगों को खासी उम्मीदें थीं, लेकिन वो ऐसा कर ना पाए औऱ उनका करियर बेहद कम वक्त में खत्म हो गया.

You may like to read

रानी के आगे फीके रहे शादाब

राजा की आएगी बारात में शादाब ने काम तो अच्छा किया था, लेकिन एक्टर का किरदार रानी मुखर्जी के आगे फीका नजर आया. हालांकि इस पिल्म के बाद शादाब खान ने उसी साल 1997 में फिल्म ‘बेताबी’ में चंद्रचूड़ सिंह और अरशद वारसी के साथ सोपोर्टिंग रोल किया था. हालांकि उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया उनपर किसी का ध्यान नहीं गया.

राजा की आएगी बारात मेरी गलती- शादाब

शादाब खान ने कहा था कि मुझे राजा की आएगी बारात से डेब्यू नहीं करना था, क्योंकि मैं उस दौरान बेहद कम वजन का हुआ करता था और इस फिल्म में मैं बहुत चिड़चिड़ा, दुबला-पतला अजीब सा लग रहा था. वैसे भी मुझे बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना ने मेरी फोटो मैगजीन कवर में देखकर कहा था कि मैं हिमालय पुत्र फिल्म से डेब्यू करूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ औऱ मुझे राजा की आएगी बारात करनी पड़ी जो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी.

शादाब खान लिखते हैं नॉवल

शादाब खान ने इसके बाद कुछ फिल्मों में काम किया और सारी ही फ्लॉप रही हैं. अब शादाब खान हटके नॉवल लिखते हैं और उनकी शांति मेमोरियल और मर्डर नाम की दो उपन्यास बहुत सक्सेसफुल रही हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी, 2019 में जॉन अब्राहम की रोमियो अकबर वाल्टर में उन्हें आखिरी बार बतौर एक्टर देखा गया था. इसके बाद 2020 में स्कैम 1992 वेब सीरीज में भी उन्होंने छोटा सा रोल किया था.