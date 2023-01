Hindi Entertainment Hindi

न शादी न विदाई... क्या है आम्रपाली दुबे का बिन ब्याही मां बनने का सच?

भोजपुरी सिनेमा की क्वीन के नाम से जाने जाने वाली की मशहूर अदाकारा आम्रपाली दुबे उस वक्त सुर्खियों में आ गई हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी प्रेग्नेंसी वाली तस्वीर शेयर की थी.

भोजपुरी सिनेमा की क्वीन के नाम से जाने जाने वाली की मशहूर अदाकारा आम्रपाली दुबे उस वक्त सुर्खियों में आ गई हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी प्रेग्नेंसी वाली तस्वीर शेयर की थी यह तस्वीर काफी वायरल भी हो रहा है इस तस्वीर में आम्रपाली दुबे काली सलवार सूट में नजर आई हैं, जो अपना बेबी बंप दिखा रही हैं साथ ही काफी खुश भी नजर आ रही थी लेकिन क्या सच में आम्रपाली दुबे प्रेग्नेंट हैं इस राज से पर्दा उठ गया है, जो हम आपको बता रहे हैं.दरअसल आम्रपाली दुबे की यह तस्वीर उनकी अपकमिंग फिल्म ‘दाग एगो लांछन ‘ की है, जिसमें वे लीड रोल में नजर आने वाली हैं रेणु विजय फिल्म्स इंटरटेनमेंट के बैनर की यह फिल्म बनकर तैयार है इसमें आम्रपाली दुबे लीड रोल में नजर आएंगी.

इस फिल्म के निर्माता निशांत उज्जवल और निर्देशक प्रेमांशु सिंह हैं यह आम्रपाली दुबे की इस साल रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म होगी, जिसको लेकर वह खुद भी काफी एक्साइटेड हैं यह तस्वीर भी उनकी इसी फिल्म का है, जिसे उन्होंने शेयर किया है और वे सबके बीच चर्चा का विषय बन गई लेकिन हकीकत ये है कि यह तस्वीर उनकी आने वाली फिल्म ‘दाग एगो लांछन ‘ की है, जिसका जिक्र भी आम्रपाली ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किया है.

आम्रपाली दुबे ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लिखा कि ‘look reveal from one of my very promising upcoming movie दाग एगो लांछन‘ इस पोस्ट के साथ ही आम्रपाली दुबे ने यह भी बता दिया कि इस फिल्म का पोस्टर और ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने वाला है वैसे आपको बता दें कि आम्रपाली दुबे की इस वायरल तस्वीर का राज हमने आपको बताया है, कि वे प्रेग्नेंट हैं लेकिन वे क्यों प्रेग्नेंट हुई हैं, इसका कारण आपको फिल्म के ट्रेलर में जल्द देखने को मिलेगा वैसे बता दें कि आम्रपाली दुबे के इस फिल्म में सुपर स्टार रितेश पांडे, विक्रांत सिंह राजपूत, रक्षा गुप्ता, अमित शुक्ला, रंभा सहनी, निशा तिवारी, बबलू पंडित ,सत्य प्रकाश और ज्योति कलश भी नजर आने वाली हैं फिल्म के सह निर्माता डॉक्टर संदीप उज्जवल, सुशांत उज्जवल, गीतकार ओम झा,छायांकन मनोज कुमार सिंह, पीआरओ रंजन सिन्हा और लाइन प्रोड्यूसर अखिलेश राय हैं