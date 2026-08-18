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Amrapali Dubey ने Pawan singh को शादी के लिए किया प्रपोज, बोली- 'हम और आप शादी कर लेते हैं औप फिर...'

Amrapali Dubey proposed marriage to Pawan Singh : हाल ही के एपिसोड में आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह के सामने मजाकिया अंदाज में शादी का प्रस्ताव रख दिया और साथ में बच्चा पालने की बात कही, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: August 18, 2026, 1:41 PM IST
Amrapali Dubey ने Pawan singh को शादी के लिए किया प्रपोज, बोली- 'हम और आप शादी कर लेते हैं औप फिर...'

इन दिनों jio hotstar पर आ रहे एक शो ने खूब बवाल मचा रखा है और भला हो भी क्यों न? शो का नाम ही जब Bhojpuri Bawaal है. शो में कई जाने माने भोजपुरी स्टार देखने को मिल रहे हैं. इस लिस्ट में पवन सिंह, आम्रपाली दुबे, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ समेत कई बड़े नाम शामिल हैं. शो के हर एपिसोड में नई गॉसिप सुनने को मिलती है.

शादी के लिए किया प्रपोज-

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शो में मजेदार बातें तो होती ही हैं, साथ में सितारे अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी खुलकर बात करते हैं, अब हाल ही में Amrapali Dubey ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. हाल ही में आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह के सामने मजाक में शादी का प्रस्ताव रख दिया, जिसने सबको हैरान कर दिया. आपको बता हैं Amrapali Dubey एक बड़ी भोजपुरी स्टार हैं और उन्होंने अभी तक शादीशुदा नहीं की है. आम्रपाली दुबे 39 साल की है. हालांकि उन्होंने हाल में आए एक एपिसोड में बच्चा गोद लेने की इच्छा जताई और अपने परिवार को इसके लिए राजी किया.

वो इस बारे में बात कर रही थीं, तभी उन्होंने कहा कि अकेले बच्चा पालना बहुत मुश्किल होगा, जिसके बाद हंसते हुए पवन सिंह से कहा, ‘मैं सोच रही हूं कि अकेले बच्चा पालना बहुत मुश्किल होगा. हम और आप शादी कर लेते हैं, फिर मिलकर बच्चे को पाल लेंगे.’ यह बात सुनकर कुछ पल के लिए सब चुप हो गए, लेकिन जल्दी ही माहौल हल्का हो गया. आम्रपाली और पवन सिंह एक-दूसरे को देखने लगे और जोर-जोर से हंसने लगे, इससे साफ था कि आम्रपाली मजाक कर रही हैं.

पूछा- अकेलापन नहीं लगता?

दोनों की अच्छी दोस्ती है और ये सिर्फ एक मजाक था. उनकी कोई असली शादी की योजना नहीं थी. बातचीत आगे बढ़ी तो आम्रपाली ने पवन सिंह से पूछा कि क्या उन्हें कभी अकेलापन महसूस होता है. उन्होंने कहा, ‘आप इतने अच्छे इंसान हैं. दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं. खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप अकेले रहते हैं. किसी भी बच्चे को गोद में उठा लेते हैं. किसी को मदद की जरूरत हो तो तुरंत पहुंच जाते हैं. क्या जिंदगी में कभी अकेलापन नहीं लगता?’

पवन सिंह ने ईमानदारी से जवाब दिया. उन्होंने कहा कि हां, कभी-कभी लगता है कि जिंदगी में कुछ कमी है, लेकिन उनकी मां ही उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं. पवन सिंह ने कहा कि ‘हां, लगता है कि कुछ कमी है, लेकिन मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है मेरी मां, वह चाहती हैं कि मेरे चारों बच्चे एक परिवार की तरह रहें. मैं भी बस जाना चाहता हूं, ताकि यह खालीपन खत्म हो और अकेलापन न लगे. बाकी सब महादेव के हाथ में है.’

अगर आप पवन सिंह के फैन हैं तो अपनी मां से बहुत जुड़े हुए हैं और परिवार को महत्व देते हैं. उन्होंने साफ कहा कि शादी करके जिंदगी बसाने का मन है, लेकिन समय पर निर्भर है. आम्रपाली दुबे भोजपुरी फिल्मों की बड़ी स्टार हैं. उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा रहती है. खासकर निरहुआ के साथ उनके रिश्ते की अफवाहें सालों से चलती आ रही हैं. दोनों कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं और अच्छी दोस्ती है, लेकिन दोनों ने कभी रिश्ते की पुष्टि नहीं की है. लोग अब भी इस बारे में अनुमान लगाते रहते हैं.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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