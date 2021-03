Amrita Rao And Anmol Newborn Son Veer’s FIRST Picture See The little munchkin Cute Smile: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव (Amrita Rao) और उनके पति RJ Anmol (अनमोल) हाल ही में माता-पिता बने थे.बता दें कि 1 नवंबर को उनके घर बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम उन्होंने वीर रखा और अब ये कपल पहली बार अपने बेटे के साथ पहली फोटो शेयर की है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. Also Read - उत्तराखंड सीएम के ‘फटी जींस’ वाली कमेंट पर आया Amitabh की नातिन Navya को गुस्सा, दिया करारा जवाब

अमृता राव (Amrita Rao) के पति आरजे अनमोल (RJ Anmol) ने बेटे वीर (Veer ) के जन्म के करीब 4 महीने बाद उसकी फोटो अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. अमृता (Amrita Rao) के बेटे की ये पहली फोटो फैंस को इतनी पसंद आ रही है कि ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है, ‘हमारी दुनिया हमारी खुशियां’ साथ में #Veer लिखा है. Also Read - Nia Sharma Hot Video: निया शर्मा ने मस्त अंदाज में लचकाई कमर, नाभि की Piercing भी फ्लॉन्ट करती दिखीं

View this post on Instagram A post shared by AMRITA RAO 🇮🇳 (@amrita_rao_insta)

View this post on Instagram A post shared by AMRITA RAO 🇮🇳 (@amrita_rao_insta)



डिलिवरी के बाद अमृता राव (Amrita Rao)और उनके पति ने बेटे के हाथ की तस्वीर पोस्ट की थी. अब 4 महीने बाद अपने बेटे का चेहरा दिखाया है. फोटो में अमृता(Amrita Rao) अनमोल (Anmol )और वीर (Veer) मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि शादी के चार साल बाद अमृता राव के घर किलकारियां गूंजी हैं. अमृता राव (Amrita Rao) ने गर्भवती होने की बात को लंबे समय तक छिपाए रखा था. नौवें महीने में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी थी.