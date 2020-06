Also Read - Happy Birthday: बर्थडे मनाने दिल्ली से मुंबई पहुंची सोनम कपूर, पति के साथ ऐसे किया सेलिब्रेट

View this post on Instagram

Also Read - जैकलीन, सोनम और करण जौहर लेंगे इस नेक काम में हिस्सा, ऐसा है पूरा फॉर्मेट

My entire 🌎🌍🌏 @sonamkapoor ! 😍🥰☺️ Happy Birthday Month! 😂❤️ ••• PS that’s your playlist @rheakapoor 🎧