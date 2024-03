अंबानी प्री-वेडिंग पार्टी में शाहरुख खान ने राम चरण को कहा इडली-वड़ा, फैंस ने किया ट्रोल- Video

Shahrukh Khan Called Ram Charan Idli: अनंत अंबानी के प्री-वेडिंग पार्टी में बॉलीवुड के साथ साउथ के भी कई अभिनेता मौजूद थे. इसमें सुपरस्टार रजनीकांत के साथ ही RRR के स्टार राम चरण (Ram Charan) भी अपनी पत्नी के संग पहुंचे थे. ऐसे में स्टेज पर कई सारे सितारों ने रंग जमाया और जमकर डांस किया था. अनंत और राधिका की प्री-वेडिंग में तीनों खान ने स्टेज पर जमकर हंगामा किया और कई सारे गानों पर जमकर ठमुके लगाए हैं. वहीं इस दौरान सलमान, शाहरुख और आमिर ने मंच पर आग लगा दी जब उन्होंने ‘आरआरआर’ के हिट ट्रैक ‘नाटू नाटू’ पर डांस किया तो इस दौरान उन्होंने इस गाने के मेन हीरो रामचरण को भी स्टेज पर डांस करने के लिए बुलाया. हालांकि जिस तरह से किंग खान ने राम चरण को स्टेज पर न्योता दिया वो फैंस को खासा भा नहीं रहा है और अब लोग शाहरुख को उनके लहजे के लिए जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

दरअसल शाहरुख खान,सलमान खान और आमिर खान पहले स्टेज पर डांस कर रहे थे. इसके बाज तीनों ने ‘आरआरआर’ के हिट ट्रैक ‘नाटू नाटू’ पर डांस किया और किंग खान ने इस दौरान इसके मेन लीड एक्टर राम चरण को स्टेज पर आने का न्योता दिया, हालांकि उनसे एक गलती हो गई. दरअसल किंग खान ने राम चरण को बुलाते हुए उन्हें ‘इडली’ कहकर बुलाया और ये बात अब राम के फैंस और साउथ इंडिया के लोगों को बुरी लग गई है.

इतना ही नहीं शाहरुख ने उन्हें ‘बेंड इडली वड़ा राम चरण कहां है तू’. किंग खान ने करीब 2 से 3 बार बोला तो राम चरण भी स्टेज पर आ गए. वहीं शाहरुख खान की इस बात से राम चरण के मेकअप आर्टिस्ट ज़ेबा हसन काफी दुखी हैं और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है कि ‘बेंड इडली वड़ा राम चरण कहां है तू. राम चरण जैसे स्टार के प्रति इतना अपमानजनक.’ इसके बाद से ही फैन लगातार किंग खान को उनके इस व्यवहार के लिए ट्रोल कर रहे हैं.

Shah Rukh Khan being casually racist to Ram Charan who is South Indian by calling him idli.

I wonder if his so called well educated and sophisticated fanbase will condemn it pic.twitter.com/sPSAenJND8

— yang goi (@GongR1ght) March 4, 2024