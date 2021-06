Ananya Panday Sexy Photoshoot For Dabboo Ratnani Calender See Pictrures: बॉलीवुड के स्टूडेंट ऑफ द इयर यानि की अनन्या पांडे (Ananya Panday) इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. दरअसल एक्ट्रेस ने हाल ही में मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रतनानी (Daboo Ratnani) के कैलेंडर के लिए हॉट पोज दिए हैं. जिसकी एक तस्वीर भी एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है. जिसमें उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है. Also Read - Ananya Panday Hot Photos: चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे ने Instagram पर शेयर की तस्वीरें, दिखा एक्ट्रेस का बेहद Glamorous अंदाज...

अनन्या (Ananya Panday)ने अपने फोटोशूट की ये बोल्ड झलक दिखाई है, उन्होंने ब्लू स्पोर्ट्स ब्रा पहने हुए दिख रही हैं. साथ ही उन्होंने ओपन शर्ट और शॅार्ट पहनकर अपने लुक को पूरा किया है. खुले बालों में अनन्या काफी स्टाइलिश और बोल्ड दिखाई दे रही हैं और उनकी तस्वीरों पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं.



इसके अलवाा उन्होंने बीच पर अपनी बहन और अपने पेट डॉग के साथ कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए थे जो लोगों के बेहद पसंद आए थे. बात करें एक्ट्रेस के वर्क फ्रंट की तो आखिरी बार उन्हें ईशान खट्टर के साथ ‘खाली पीली’ में देखा गया था. ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज इस फिल्म को दर्शकों ने कुछ खास पसंद नहीं किया था.