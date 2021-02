Ananya Panday Share Throwback Video Of Maldives vacation: स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (Student of the Year 2) से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने साल 2020 खत्म होने से पहले मालदीव वेकेशन पर गई थी. इस दौरान अनन्या पांडे (Ananya Panday) के साथ ईशान खट्टर (Ishaan Khatter) भी थे. अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने मालदीव से कई सारी तस्वीरें औऱ वीडियो उस दौरान शेयर किए थे. लेकिन लगता है एक्ट्रेस अभी भई अपने वेकेशन को बेहद मिश कर रही हैं. Also Read - Suhana Khan की नाइट आउट Party Photos हुईं Viral, अनन्या पांडे समेत ये स्टार किड्स भी शामिल, ऐसा है नज़ारा

दरअसल अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया पर मालदीव की एक झलक दिखाई है और उसे बेहतरीन पल को याद करते हुए एक शानदार वीडियो शेयर किया है. अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने एक वीडियो और पोस्ट किया है, इसमें वह स्वीमिंग पूल में नहाती नजर आ रही हैं. ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उनके फैंस इसे बेहद पसंद कर रहे हैं.

अनन्या पांडे (Ananya Panday) के इस वीडियो के साथ कैप्शन दिया है, ‘मैं प्रोमिस करती हूं कि यह मेरा आखिरी मालदीव पोस्ट होगा’. वीडियो में देखा जा सकता है कि अनन्या समुद्र किनारे बने स्विमिंग पूल में चिल कर रही हैं. इस स्विमिंग पूल में उनके पीछे बेहद ही शानदार समुद्र नजर आ रहा है.

अनन्या के वर्क फ्रंट पर बात करें तो उनकी आखिरी फिल्म ‘खाली पीली’ थी, इस फिल्म के डायरेक्टर मकबूल खान थे और ईशान खट्टर (Ishaan Khatter) भी थे. इसके बाद अनन्या विजयदेवरकोंडा के साथ ‘लाइगर’ में नजर आएंगी, यह फिल्म हिंदी और तेलुगु में शूट की जा रही है.