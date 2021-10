Aryan Khan Drugs Case: बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे (Ananya Panday) गुरुवार को NCB के सामने पेश हुईं. केंद्रीय एजेंसी ने मादक पदार्थ मामले में अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) के खिलाफ जांच के दौरान कथित तौर पर व्हाट्सएप चैट में उनका नाम पाया था. अनन्या अपने पिता चंकी पांडे (Chunky Panday) के साथ NCB के दफ्तर पहुंची और अपना बयान दर्ज कराया. NCB ने अनन्या को शुक्रवार सुबह 11 बजे फिर बुलाया है.Also Read - कम नहीं हो रहीं Aryan Khan की मुश्किलें, 30 अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत, मंगलवार को हाईकोर्ट में बेल पर सुनवाई

अनन्या के पिता चंकी पांडे उनके साथ दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट स्थित एनसीबी कार्यालय गए, जहां वे शाम लगभग चार बजे पहुंचे. एनसीबी की मुंबई क्षेत्रीय इकाई क्रूज पोत से मादक पदार्थ जब्त किये जाने संबंधी मामले की जांच कर रही है. इस मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है. सूत्रों ने बताया कि NCB की क्षेत्रीय इकाई बांद्रा में अनन्या पांडे के आवास पर गई और उन्हें बाद में दिन में अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया.

#UPDATE | Actor Ananya Panday to appear before Narcotics Control Bureau (NCB) once again for questioning, at 11 am tomorrow.#Mumbai

— ANI (@ANI) October 21, 2021