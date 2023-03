बहन की मेहंदी सेरेमनी में सिगरेट पीती नजर आईं अनन्या पांडे, स्मोकिंग की तस्वीर हुई वायरल

Ananya Pandey Smoking: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे को मंगलवार को अपनी चचेरी बहन की मेहंदी सेरेमनी में एन्जॉय करते हुए देखा गया. लेकिन चर्चा को विषय तब बना जब उन्हें इस पार्टी में सिगरेट पीते हुए देखा गया. अनन्या की ये फोटो वायरल हो रही है. हालांकि जिस अकाउंट से इसे पोस्ट किया गया था वहां से अब इस फोटो को हटा दिया गया है. लेकिन डिलीट होने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया गया जिसके बाद ये फोटो सोशल मीडिय पर वायरल हो गई और लोग इसे ट्रोल करने लगे.

बता दें, अपनी बहन की शादी में अनन्या ने बेबी पिंक कलर की स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना था. न्यूड मेकअप में वे बहुत खूबसूरत लग रही थीं. हालांकि उनकी ओवफिट बॉडी को लेकर उन्हें ट्रोल भी किया गया था.