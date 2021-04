Ananya Panday’s first cousin Alanna Panday Share Hot And Bold Pictures With Boyfriend: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे (Ananya Panday) की कजिन अलाना पांडे (Alanna Panday) भी अपनी बहन की तरह ही सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहती हैं औऱ उन्होंने खुद को किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह ही फिट बनाया हुआ है. ऐसे में अलाना पांडे (Alanna Panday) ने अपने सोशल मीडिया पर एक बार फिर से कुछ हॉट औऱ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है जिसमें वो हॉलीडे के मजे लेते हुए दिखाई दे रही हैं. Also Read - अनन्या पांडे की कजन अलाना ने बाथरोब्स पहनकर बॉयफ्रेंड को किया KISS, मां ने कर दिया ये कमेंट



अलाना पांडे इन द‍िनों अपने बॉयफ्रेंड के साथ मालदीव में हैं. इस तस्‍वीर में वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ चादर में लिपटी नजर आ रही हैं. अलाना के ब्वॉयफ्रेंड का नाम है आइवर मैकक्रे वी और दोनों साथ में वेकेशन के मजे रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Alanna Panday (@alannapanday)



तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,”मेरे हाफ को देखने के लिए स्वाइप करें”, इसके साथ ही उन्होंने दिल वाले इमोजी का भी इस्तेमाल किया है. यकीनन अलाना की यह तस्‍वीरें बेहद दिलकश और उनका अंदाज बहुत हॉट हैं.

View this post on Instagram A post shared by Alanna Panday (@alannapanday)



अलाना ने इंस्‍टाग्राम पर जो तस्‍वीरें साझा की हैं उनमें वह पीच कलर की बिकिनी में नजर आ रही हैं. वह हाथ में मैंगो जूस का गिलास लेकर पोज दे रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Alanna Panday (@alannapanday)



बता दें कि अलाना हेल्थ कोच डीन पांडे की बेटी हैं और पिछले साल जून से बॉयफ्रेंड के साथ लॉस एंजिल्स में रह रही हैं. अलाना पांडे लंबे वक्त तक फेमस फैशन डिजाइनर मोनिषा जयसिंह के बेटे युडी जयसिंह को भी डेट कर चुकी हैं.