Alanna Pandey Pregnant Before Marriage- अनन्या पांडे (Ananya Pandey) की कजिन अलाना पांडे (Alana Pandey) अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. अलाना इंस्टाग्राम पर अपनी कई हॉट तस्वीरें (Hot Pics) शेयर करती हैं जिनकी वजह से वो चर्चा में बनी रहती हैं. कुछ वक्त पहले अलाना ने अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ तस्वीरें शेयर कर सगाई की जानकारी दी थी. अलाना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, जब तक मैं तुमसे नहीं मिली थी, तब तक किसी दूसरे इंसान से इतना प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी. मुझे रोज हंसाने और गुदगुदाने के लिए बहुत शुक्रिया, आप वास्तव में मुझे इस जहां में सबसे खुश महसूस करवाते हो। @ivor मैं आपके साथ परिवार बसाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती हूं. लेकिन इस वक्त अलाना किसी और बात को लेकर चर्चा में बनी हुई है. दरअसल, वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई हैं. इससे पहले आप कुछ ज्यादा दिमाग लगाए दरअसल अलाना ने अपनी फैमिली को हंसाने के लिए ये प्रैंक किया.

अलाना के ब्वॉयफ्रेंड ने अपनी सास को घर पर बुलाया और बताया कि अलाना प्रेग्नेंट हैं. ये सुनकर अलाना की मां हैरान हो गईं बोलीं- ऐसा नहीं हो सकता अभी तो तुमने सगाई की है और अभी प्रेग्नेंट?

बता दें कि अलाना के मंगेतकर एक फिल्म निर्देशक और साथ ही आइवर और अलाना का एक यूट्यूब चैनल भी हैं जिस पर 90.8K फॉलोअर्स हैं.

वहीं अलाना पांडे 26 साल की हैं। उन्होंने लंदन से फैशन क्षेत्र में पढ़ाई की है, वह कजिन अनन्या पांडे की तरह बॉलीवुड में तो नहीं लेकिन मॉडलिंग क्षेत्र में जरूर काम कर चुकी हैं.