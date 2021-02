Ananya Pandey hot pics shares on instagram for asking the burger only see glamours pics in swimware-बॉलीवुड अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अलग ही अंदाज में बर्गर की मांग करती हुई दिखाई दीं. अनन्या ने इंस्टाग्राम पर ग्लैमरस अंदाज वाली एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह एक सोफे पर बैठी हुई हैं और सफेद ऑफ-शोल्डर बॉडीकॉन और ब्लैक रंग की शॉर्ट्स पहने दिखाई दे रही हैं. Also Read - Nia Sharma Bold Video Viral: निया शर्मा ने पतली पट्टी वाले ब्लाउज़ में फिर शेयर किया बोल्ड वीडियो, फैंस बोले-Superhot

उन्होंने शेयर तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा, "मैं सिर्फ बर्गर चाहती हूं."

अनन्या को आखिरी बार ओटीटी-रिलीज फिल्म ‘खाली पीली’ में देखा गया था. वह अगली बार दीपिका पादुकोण के साथ शकुन बत्रा की एक अनाम फिल्म में और बतौर विजय देवरकोंडा की सह-अभिनेत्री ‘फाइटर’ में दिखाई देंगी.